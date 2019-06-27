邀各界聲援！長榮空服6/28北上辦「罷工晚會」：協商有進展就不辦

▲桃機空服員工會28日晚上將在台北長榮海運前舉辦晚會，預計有700人到場。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工馬拉松進入第8天，桃園市空服員職業工會明（28日）19時至21時，預計要在長榮海運（台北市民生東路二段166號）前舉辦「挺長榮空服員罷工晚會」，讓支持空服員的家屬、民眾、旅客的聲援力量被看見，工會預估將有700人左右出席。

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▲挺長榮空服員罷工晚會。（圖／翻攝自桃空工會臉書）

至於為何不在罷工主場的桃園南崁舉辦？桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱受訪時表示，場地附近非常小，要來公司門口參加活動不太容易，希望讓民眾更理解他們的訴求，預計有700人左右到場參與，南崁場地還是會在，確切出席名單要確認後才會公布。

▲桃園空服員工會表示，他們將邀請家屬、民眾和旅客來參加。（圖／記者林敬旻攝）

周聖凱說，一直以來有許多家屬與旅客表達支持，這場晚會是會員跟家屬一同策畫，辦完活動就結束，並不會將罷工主場移至台北。他強調，活動並不是對資方抗議，如果這兩天有進展，罷工、晚會就不用繼續，這些東西都很有彈性，一切都還是未知數。至於下次勞資雙方何時重啟協商，他表示，勞動部還沒有提到確切時間。