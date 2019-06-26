佛心收留失業友！他嫌冷氣溫度太低　屋主苦喊：寧可睡公司

▲網友好心收留失業的朋友，卻造成自己的困擾。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

有時候好心卻沒好報，總讓人感到相當無奈。有網友在臉書發文，不喜歡和別人合宿共寢一間房，所以一個人租一間單人套房，而朋友最近面臨失業，因此好心收留他，沒想到時間久了卻也造成自己的困擾，讓他忍不住說「現在寧可睡公司」。

原PO在臉書《爆怨公社》發文，因為很重視私人空間所以自己租房，就連家人想來住都婉拒，但朋友面臨失業和經濟問題，好心收留對方卻也造成許多問題。他指出3個問題，包括空間變小、冷氣問題，以及少了能一個人獨處的空間。

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原PO先說到，自己租的是單人套房，因此朋友只能睡地上，讓原本就不大的空間變得更加窄小，有時還會不小心踩到對方；原PO接著說，本身很怕熱，所以冷氣都習慣開23度以下，卻被朋友嫌太冷而且太浪費電，但電費明明是他繳的。

原PO提到最後一個問題「少了一個人的空間」，他說「上班已經夠累了，下班回到家還跟別人相處在一間小小的寢室，完全沒有個人空間，朋友有時候也很不識相，像上次我員工旅遊3天不在家，他偏不睡要回老家，我旅遊回來他卻偏要回來跟我擠，我明白抱怨他還是不會看臉色，他還會說自己以前跟室友有多好之類的，問題是我就是不喜歡有室友，給你住就很好了」。

原PO無奈的說，「現在想趕人又不好意思送機票送客，晚上有時甚至寧可睡公司，變得有家歸不得。」此文曝光網友也紛紛留言「該當壞人的時候不要心軟」、「直接趕出去吧！不要被道德綁架，我也喜歡自己住一個人脫光光吹冷氣曬海鮮多自在啊」、「我也很討厭與別人合宿，私人空間都沒了，快點給他一個期限搬走吧。」

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