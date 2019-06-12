平時甜喊老公「歐巴♥」！妻吵架突冒「台韓mix」髒話　鄰居嚇傻...網笑噴

▲台韓夫妻檔平日十分恩愛，吵架時太太突冒「台韓夾雜」髒話，驚呆鄰居。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／綜合報導

罵人的話還是要用熟悉的語言說才最對味！一名網友住處附近住著一對夫妻，先生是韓國人，太太則是台灣人，夫妻倆平時看起來十分甜蜜，時常可以聽見太太對著先生撒嬌似地喊「歐巴」，沒想到網友11日意外聽見夫妻倆正用著韓文吵架，太太突冒一句「台韓夾雜」的「道地」髒話，讓網友大驚，「一定是聽錯了」！

原PO表示，「我們附近有個鄰居，先生是韓國人，太太是台灣人，先生不會說中文，平常看起來挺恩愛的，太太叫老公都歐巴歐巴的叫。」沒想到不久前聽到夫妻倆的吵架內容，皆是用韓文吵。

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突然之間原PO聽見了一句相當熟悉的話，被夾在甜蜜的稱謂之後，原來是太太吵到一半，實在太生氣了，突然冒出一句，「歐巴，X拎娘！」，讓原PO感到相當不敢置信，直呼「X的貢丸，我一定是聽錯了」！原PO更附上一張知名韓星李鍾碩的惡搞禿頭照，補充「用這張照片的原因，是因為我們鄰居歐巴，髮型大概像這樣」。

PO文曝光後，讓臉書社團「爆廢公社」的網友紛紛噴笑，直說「台韓交流啊」、「髒話是沒有語言鴻溝的」、「髒話無國界」、「然後她老公還以為在跟他秀恩愛」、「這後座力有點強XD」、「果然吵架時要用自己熟悉的語言，罵起來才爽」、「笑一個鼻涕都噴出來了」。

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