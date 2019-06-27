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從孟晚舟到偽證明案　環時籲加拿大走出解決問題關鍵1步

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▲▼中加關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸加關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對日前大陸發現偽造證書，停止從加拿大進口肉品，《環球時報》27日社評指出，自去年12月加拿大警方扣押孟晚舟以來，中加關係一直處於非常緊張的狀態，加拿大若是非要將自己與美國無條件地捆綁在一起，終將自食其果，「問題是由加方導致的，解決問題的關鍵一步也需要加方走出。」

社評寫道，中國政府為保障消費者安全，暫停加拿大豬肉的對華出口，這符合國際規範和中國的進出口管理法規，加方理應做出積極的調整和改進，「如果加方把貿易問題政治化，藉此來指責中國，使緊張進一步升級，那就等於是自己關閉了中加關係轉圜的視窗。」

社評表示，美國在對華為實施有悖國際規則的全面打壓，而孟晚舟案是美方實施這種打壓的一個環節，此時如果加拿大方面仍堅持，他們逮捕孟晚舟從司法正義的角度無可挑剔，「那麼這已不是價值取向的問題，而屬於是否誠實、是否敢於摸著良心說話的問題了。」

▲▼孟晚舟身穿黑衣戴帽子現身法庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟晚舟身穿黑衣戴帽子現身法庭。（圖／達志影像／美聯社）

中國海關日前在一批加拿大的豬肉產品檢出萊克多巴胺（Ractopamine，俗稱瘦肉精）殘留，因此立即暫停了涉事企業豬肉產品輸華，「調查發現，188份官方獸醫衛生證書是偽造，中國25日起全面停止從加拿大進口肉品。」中國目前是全球最大的豬肉生產國和消費國，也是加拿大豬肉的第三大出口市場。

大陸外交部26日例行記者會上有記者問，有人覺得這個措施是針對孟晚舟案的對抗措施。發言人耿爽回應，「我們在孟晚舟案的立場非常清楚，並要求加方立即讓她平安回到中國。」

►►中國全面暫停從加拿大進口肉類　發現188份偽造獸醫檢驗證明

►►中方暫停從加方進口肉類是反制孟晚舟案？耿爽籲：加方立即放人

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關鍵字：加拿大,中加關係,孟晚舟,瘦肉精

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