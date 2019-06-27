剁碎藏公司冰箱！男主管「勒死+肢解」老婆　屍塊被職員發現

▲南京52歲陳姓主管殘忍殺死妻子後肢解屍體，藏在公司冰箱中。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

江蘇省南京市日前發生一起極殘忍殺人案。南京廣電集團一名55歲陳姓主管因感情不和，將妻子勒死後，殘忍肢解屍體，分裝後一半搬到公司冰箱、一半藏在家裡冰箱。據警方通報，受害女被殺害2個月後才找到遺體。網友驚呼，「好恐怖，是拎著老婆的屍塊去上班嗎？」

此前網傳消息稱，陳男行兇手段「極其殘忍」，將妻子「大卸八塊」、「頭砍下來了煮熟」、「臉皮全扒掉了，只剩了一個耳朵」。還有消息指，藏在公司的屍塊是被公司員工發現。但上述消息均沒有得到警方證實。

有知情人稱，陳男為南京廣電集團行政系統主管，涉嫌殺人分屍的部分證據，藏在公司車庫一個很少有人使用的冰箱。案發後，警方曾帶著他來到公司指認現場。微博上有陳男的同事指出，看到他平常在公司都是獨自坐在辦公室，覺得「他心事重重」。

警方通報指，「陳男老婆於4月15日失蹤，經調查後發現失蹤人丈夫陳男（南京市某集團公司工作人員）有重大嫌疑，6月25日下午將嫌疑人抓獲歸案。經初審，他供述於在案發當日上午，因感情矛盾將妻子掐脖、勒頸致窒息死亡，後將屍體分解藏匿。」

網友驚呼「 好恐怖」，「是拎著老婆的屍塊去上班嗎」、「過不下去就離婚好聚好散不好嗎？夫妻一場何必做的這麼絕」、「單位的同事好慘，那麼多食物放在一起，這個男的真的很變態」、「殺妻是因為本人變態，不是家庭不和可以解釋的」。

▼當地警方通報警情。（圖／翻攝自微博）