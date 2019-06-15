目擊分屍案？　清潔工垃圾桶撿到「血淋淋人腿」…真相讓人傻眼

▲一位清潔工在垃圾桶撿到一隻人腿。（圖／翻攝自微博／忻州網警巡查執法）

大陸中心／綜合報導

山西省忻州市一位清潔工近日在垃圾桶發現一隻血淋淋人腿，後續流傳是殺人分屍後再棄屍，引發當地群眾恐慌。對此，警方14日闢謠，「這是一位患者做截肢手術後，家屬將截去的斷肢拋棄」，網友則質疑，「這可以隨便扔，不是醫院處理嗎？」

忻州本地部分微信群近日傳播一段影片並附聊天記錄稱，「過去拍一拍，殺人拋屍。」對此，忻州網警巡查執法官方微博6月14日下午闢謠稱，「經公安機關核實，是靜樂縣一位患者做截肢手術後，家屬將截去的斷肢拋棄，並不是發生所謂的『殺人拋屍』」。

山西忻州市公安局直屬分局微信公眾號也通報了一則「垃圾筒內現人體右腳」的警情。通報稱，忻州市公安局指揮中心6月14日上午8點左右接到一位清潔工報案。清潔工稱在忻州市人民醫院附近路邊一垃圾桶內發現一隻人體右腳。接到報案後，當地警方立即趕到現場展開調查。

經過調查，患者呂某近日在忻州市人民醫院做截肢手術後，家屬將截肢後的右腳丟棄到醫院附近垃圾桶內。目前，警局表示，已對呂某家屬進行批評教育，不會進行拘留等其他處理。忻州市人民醫院已將肢體回收做進一步處理。

▲當地警方闢謠。（圖／翻攝自微博／忻州網警巡查執法）

對此，網友們紛紛質疑，「截肢難道還能帶走，不是醫院處理嗎」、「可以隨便扔」？忻州市衛生健康委員會辦公室一名王姓主任稱，已知曉此事，「簡直不可思議」。對於斷肢為何會由家屬丟棄在垃圾桶中？王主任表示，目前忻州市衛生健康委員會已經介入處理，具體哪個環節出了問題還需調查。