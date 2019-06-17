9歲兒想當女生！狠母「切生殖器」剝皮斬首　挖眼滅證不成…分屍丟下水道

▲ 巴西年輕媽媽和女友聯手殺兒子。（圖／翻攝自臉書／André Brayner）

國際中心／綜合報導

巴西日前發生一起殘忍的殺子案，一名年輕母親聯合同性伴侶一起砍下9歲親生兒子的陰莖、縫上假的女性生殖器，又刮下他臉上的皮膚、以刀瘋狂刺向他十幾次再將他斬首。男童死後，她還試圖以刀挖出他的雙眼，只因兒子表示「想要變性」，且讓這名母親想起過去虐待自己的父親。

《每日郵報》16日報導，27歲的坎蒂多（Rosana Candido）和9歲的兒子魯安（Rhuan）、28歲的女友佩索婀（Kacyla Pessoa）和她9歲的女兒一同住在首都巴西利亞附近的小城薩曼巴亞（Samambaia）。魯安的父親5年前喪失對兒子的監護權，坎蒂多便帶著兒子離開；他目前則住在西北部的阿克里州。

案發時，坎蒂多以刀刺傷兒子十幾次，接著和佩索婀一起試圖挖掉他的眼睛，嘗試將屍體燒掉但失敗，便將部分遺骸裝進手提箱裡，丟進下水道；其他部份的遺骸則藏在兩人放在家中的背包裡。

坎蒂多和佩索婀都承認殺人，面臨謀殺、虐待及藏匿屍體的指控。她們供稱，犯案的原因是魯安說「想成為一名女孩」。當地媒體指出，她們以刀切除魯安的陰莖後，在他的下體縫上一個假的女性性器。坎蒂多還宣稱，魯安對她來說是個「負擔」，更妨礙她和佩索婀間的關係。坎蒂多對兒子感到「厭惡、沒有愛」，因為兒子令她想起虐待自己的父親。

魯安的父親出面表示，坎蒂多5年前就帶著兒子消失了。佩索婀的女兒年僅9歲，目前已接受相關單位安置。另一方面，警方表示，就連經驗豐富的調查人員都對這起驚悚的案件感到震驚，「她殺了她的兒子，切成4段、斬首、拔掉皮膚，再試圖除掉屍體。這是一起非常可怕的案件。」