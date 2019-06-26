花蓮26艘獨木舟遭惡意挖孔　17遊客出航全翻船：這是謀殺！

▲▼業者所屬33艘獨木舟有26艘船底遭人為蓄意以電鑽戳洞。（圖／業者提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一家經營獨木舟戶外運動的業者，停放在崇德板下沙灘計33艘獨木舟，其中26艘日前遭人惡意在底部挖洞破壞，造成17名遊客出海後獨木舟陸續翻覆，隨行教練發現後反應快，隨即緊急將人、船一一拉上岸，所幸未發生嚴重意外。



事件發生後獨木舟業者已對搭乘獨木舟的遊客表示深深歉意也願意做補償，同時當天在臉書貼文：「今日因為公司的船遭人蓄意破壞，以至於日出17位貴賓差點有了生命危險，本公司在此為本日的貴賓致歉⋯⋯請思考自己的行為是否有危害到他人的生命安全，不管是誰做這件事情，我們只能說請您善罷甘休吧。」

▲業者表示，依戳洞手法及位置研判，不排除是熟人或對熟悉獨木舟構造的人所為，估計損失約30萬元。

當天出海遊客也在貼文底下留言，強調「當天船一出海就翻覆，所幸教練處置得宜，才沒有釀成事故」。並有其他網友留言是「謀殺」。

業者表示，13日收團後，14日因風浪太大停止活動，旗下33艘獨木舟就一直停放於崇德板下沙灘上，歹徒應該是趁這段期間以電鑽挖洞，其中有26艘舟底各被挖出2至6個圓孔，教練船也同遭惡運。17艘船連同教練船出航後不久，船體就不斷進水、無法向前行，還一直往南漂流，都快要流進定置漁場的範圍了，一名教練先將一艘船拉上岸後，發現船底破洞，當時還以為是被礫石撞破，後來仔細一看竟是人為以電鑽戳洞，當機立斷將所有船召回。

業者表示，出航前都會做安全檢查，針對船體會檢查排水孔塞是否安全塞堵，避免船身進水發生危險，但被戳洞的地方事後檢視都在底部凹處，而且日出團天色昏暗，很難察覺到船體有什麼異狀，有了這次經驗以後我們檢查會更謹慎嚴密，希望能避免類似事件再度發生。

業者同時表示，依戳洞手法及位置研判，不排除是熟人或對熟悉獨木舟構造的人所為，第一時間已報警說明，估計損失約30萬元。