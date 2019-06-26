【廣編】白蘭氏專屬健康管家「健康自由配」　投資你的健康存摺

▲白蘭氏健康自由配，定期把健康送到家。



圖、文／白蘭氏提供

上班族每天有超過1/3時間處於職場，因為忙於工作經常忽略健康，無法養成定期運動與均衡飲食的習慣，國人最重要的健康問題，不可不正視！營養師張彤芬指出，「身體保養不可輕忽，建議養成定期運動與均衡飲食的習慣，並可針對需加強保養的體況，定期定量補充保健食品。」

為了達到財富自由，投資心法講求「定期定額、耐性耕耘」，而人生最重要的資產─健康，更要「定期定量、持續累積」！營養師張彤芬指出，「許多民眾補充保健食品希望能立即見效，但保健食品是補充飲食中不足的營養，並無法達到立竿見影的立即效果。」維持健康重點為有耐心、每日持續不間斷食用，經過一段時間即能感受保健食品帶來的成效。

以3C族必備的黑醋栗葉黃素為例，血清裡的葉黃素及玉米黃素含量需提升到一定濃度後才能會有幫助，實驗數據平均約6個月連續服用才能達到足夠的濃度。

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