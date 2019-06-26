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政論節目來賓火爆「出拳互毆」！　主持人看傻眼...默默撤退

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實習記者陳妙津／綜合報導

政論節目現場往往針鋒相對，但有時也會擦槍走火導致意外發生。巴基斯坦某政論節目在25日上演「全武行」，正義運動黨領袖Masroor Ali Siyal不滿隔壁媒體人Imtiaz Khan Faran發言，竟一把將對方推倒，雙方隨後纏鬥到一塊，而一旁的來賓及工作人員全傻眼，連忙上前勸架。過程被PO網後，被大量轉載傳播，網友紛紛嘲諷西亞身為政治人物卻極其衝動的表現。

據《印度時報》報導，發生鬥毆的政論節目當時正在直播中，但正義運動黨領袖Masroor Ali Siyal和隔壁的資深記者Imtiaz Khan Faran意見相左，兩人激烈爭執後， Siyal大怒站起，一把將Faran推倒在地，隨後與爬起的Faran扭打成一團，戰況激烈讓穿著背心的主持人也看傻，默默起身退了幾步，而其他來賓及工作人員則連忙勸架，將兩人拉開。

▲▼巴基斯坦政黨領袖上節目和資深媒體人意見不合，竟打成一團，讓來賓及工作人員看傻眼。（圖／翻攝自推特／@nailainayat）

▲巴基斯坦政黨領袖上節目和資深媒體人意見不合，竟打成一團，讓來賓及工作人員看傻眼。（圖／翻攝自推特／@nailainayat）

Siyal被拉開後，坐回位子上平復情緒，還整理了一下頭髮，被打的Faran則一度被拉離畫面，幾分鐘後才回到原位，準備繼續錄製節目。該段畫面被巴基斯坦記者24日分享至推特上，瞬間引起網友注意，幾小時內就有超過9.9萬人次觀看。

許多網友留言回應，「Siyal還把椅子拉回來做著裝沒事」、「這就是巴基斯坦政客」、「一場練習賽哈哈哈」、「看看主持人，他快被嚇死了」、「後面還辯論得下去嗎？」、「超尷尬」。而事件發生後，記者Faran也透過協會譴責，正義運動黨領袖Masroor Ali Siyal打的是新聞自由。

ET快訊
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關鍵字：巴基斯坦,政論節目,打架

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