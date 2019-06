政論節目來賓火爆「出拳互毆」！　主持人看傻眼...默默撤退

實習記者陳妙津/綜合報導

政論節目現場往往針鋒相對,但有時也會擦槍走火導致意外發生。巴基斯坦某政論節目在25日上演「全武行」,正義運動黨領袖Masroor Ali Siyal不滿隔壁媒體人Imtiaz Khan Faran發言,竟一把將對方推倒,雙方隨後纏鬥到一塊,而一旁的來賓及工作人員全傻眼,連忙上前勸架。過程被PO網後,被大量轉載傳播,網友紛紛嘲諷西亞身為政治人物卻極其衝動的表現。

Is this Naya Pakistan? PTI's Masroor Ali Siyal attacks president Karachi press club Imtiaz Khan on live news show. pic.twitter.com/J0wPOlqJTt