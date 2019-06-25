　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市酒店包廂內口角男子遭刺　63警力強勢壓制13涉案人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

▲北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派出63名優勢警力到場壓制，並帶回13名衝突的酒客。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

位於台北市大安區忠孝東路四段與敦化北路路口的一處酒店，25日凌晨2時許，一名男子在包廂內遭人利刃劃傷。據了解，雙方疑似是因為酒後口角，才會在包廂內起衝突，而警方接獲報案後，派出63名優勢警力到場壓制，除了將包廂內的傷者送醫外，其餘13名酒客，事後通通被員警帶回轄區派出所釐清案情。

事情發生的地點，就在忠孝東路四段上的維多立亞商務會館，一群年輕酒客當時在包廂內飲酒，在酒精的催化下，被刺傷的22歲陳姓男子與包廂內的友人起了口角，造成不小的騷動，雙方隨後就在包廂內動起手來，混亂中，一名男子持刀朝陳男揮去，陳男胸口被劃傷後，倒坐包廂內痛苦的哀嚎，而這時早有知情人士報警。

警消接獲報案後，派出快打部隊到場壓制，但警方到場後，包廂內的酒客仍在不斷叫囂，警方隨即以辣椒水噴向叫囂的酒客，讓這群囂張的酒客立即安靜下來。救護人員隨後進入包廂，將受傷的陳男，送往鄰近的國泰醫院救治，所幸陳男經救治後並無生命危險。

警方事後將包廂內剩餘的13名酒客，都帶回派出所偵訊，目前警方還在釐清，包廂內到底是誰動了手。而做案用的刀械，警方事後也在包廂內找到，並帶回派出所內，待鑑識人員採集指紋後，警方將依社維法或傷害罪等罪名，將所有動手的酒客，通通移送法辦。

▲▼北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方分批帶回在包廂內起衝突的酒客，要釐清到底是誰動手傷人。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

▲警方派出的快打優勢警力集中在酒店門口。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

▲警方事後將13名包廂內的酒客，帶回轄區敦化南路派出所進行偵訊。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應「接下來流血
超商座位區要13歲女友「外套蓋頭」　男大生逼口愛4次代價4年
遭炮爽賺人民幣…館長霸氣反擊！黃暐瀚千字回應：陳之漢很了不起

關鍵字：酒客,打架,刀傷,忠孝東路,維多立亞,鬥毆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商座位區要13歲女友「外套蓋頭」　男大生逼口愛4次代價4年半

「超商大夜女店員」遭肇逃休旅車撞倒又被小黃輾　母對面開店目擊拖出女兒

北市酒店包廂內口角男子遭刺　63警力強勢壓制13涉案人

五股釣客夜釣驚見浮屍　警消打撈上岸查驗身分中

汐止福德路大樓停車場傳槍響　槍手對車開5槍後自首投案

熟睡中被「摸醒」...背包客伸淫手摸隔壁床女下體　辯稱以為是自己老婆

快訊／汐止福德一路有人開槍！嫌15分鐘後主動投案　警初查無人傷

北聯幫迎舊幫主盛大晚宴！　圓山飯店豪氣開百桌警將監控

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

司法院召開憲法法庭　審理軍人年金改革是否違憲

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱：人家真的好想妳

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

超商座位區要13歲女友「外套蓋頭」　男大生逼口愛4次代價4年半

「超商大夜女店員」遭肇逃休旅車撞倒又被小黃輾　母對面開店目擊拖出女兒

北市酒店包廂內口角男子遭刺　63警力強勢壓制13涉案人

五股釣客夜釣驚見浮屍　警消打撈上岸查驗身分中

汐止福德路大樓停車場傳槍響　槍手對車開5槍後自首投案

熟睡中被「摸醒」...背包客伸淫手摸隔壁床女下體　辯稱以為是自己老婆

快訊／汐止福德一路有人開槍！嫌15分鐘後主動投案　警初查無人傷

北聯幫迎舊幫主盛大晚宴！　圓山飯店豪氣開百桌警將監控

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

司法院召開憲法法庭　審理軍人年金改革是否違憲

快艇威廉斯勇奪年度最佳第6人　史上3度獲獎平NBA紀錄

司法官貪汙「照領半薪」！時力提案：判刑若確定　將追回停職薪水

整片夜景美炸！古坑隱藏版景觀餐廳　還有小希臘建築超好拍

一帶一路延伸到南太平洋地區　陸委會：對台灣外交經貿關係形成競爭

洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

伊斯特本網賽／謝淑薇過頭關　次輪對決前球后哈勒普

雲端最前線／頻造勢救不回韓民調？郭台銘黨內互比拿第一！

簡單刮痧就能改善退化性關節炎　簡單嚕一嚕還能改善肥胖

華航董座謝世謙看今年營運　國際油價回升前景審慎樂觀

「龍后」愛穿的冰島戶外運動牌　吸引香奈兒家族投資

社會熱門新聞

男大生逼女友超商外套蓋頭　下場..

「超商大夜女店員」遭肇逃休旅車..

地檢署拍賣賓士　還可預約賞車

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

移工遭12秒射9槍　畫面首度曝..

即／從4樓公寓摔落！19歲冷氣..

背包客伸淫手「摸醒」隔壁床熟睡..

沒錢搭車走百公里回家　3天吃2..

影／北漂網紅盼高雄換人當家　批..

即／北投區30歲疑男輕生　明顯..

斗六站大吵！長髮女跳軌「秒變V..

酒店內口角1人傷　63警強勢壓..

釣客夜釣見浮屍　警消查驗身分中

汐止汽車遭槍擊　槍手開5槍後投..

更多熱門

相關新聞

鳥界黑幫火拼！八哥壓制對方狂啄

「黑幫」超囂張當街鬥毆！嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺日前貼出一則短片，只見2隻白尾八哥在街頭開戰，現場相當激烈，似乎打算拼個你死我活，誰也不相讓！其中一隻八哥很快地佔了上風，面露兇狠地將對方壓制在地上狂啄，最後輸的一方頭破血流，趕緊逃跑才結束這場鬥爭。

運將拒載酒客　招待所老闆撂人狂砸痛毆

看小孩打棒球　家長卻上演「板凳清空」

衰捲鬥毆事件遭冤判9年　再審逆轉判無罪

女控警「抬豬公」羞辱！判國賠12萬

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

胖到被笑「像張庭奶奶」！林瑞陽12天怒甩5公斤

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞保費

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死幹嘛報警

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

男大生逼女友超商外套蓋頭　下場慘

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很多

急診室等5小時　女心臟血液流乾身亡

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面