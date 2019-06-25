北市酒店包廂內口角男子遭刺　63警力強勢壓制13涉案人

▲北市忠孝東路上的酒店內發生酒客衝突，警方派出63名優勢警力到場壓制，並帶回13名衝突的酒客。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

位於台北市大安區忠孝東路四段與敦化北路路口的一處酒店，25日凌晨2時許，一名男子在包廂內遭人利刃劃傷。據了解，雙方疑似是因為酒後口角，才會在包廂內起衝突，而警方接獲報案後，派出63名優勢警力到場壓制，除了將包廂內的傷者送醫外，其餘13名酒客，事後通通被員警帶回轄區派出所釐清案情。

事情發生的地點，就在忠孝東路四段上的維多立亞商務會館，一群年輕酒客當時在包廂內飲酒，在酒精的催化下，被刺傷的22歲陳姓男子與包廂內的友人起了口角，造成不小的騷動，雙方隨後就在包廂內動起手來，混亂中，一名男子持刀朝陳男揮去，陳男胸口被劃傷後，倒坐包廂內痛苦的哀嚎，而這時早有知情人士報警。

警消接獲報案後，派出快打部隊到場壓制，但警方到場後，包廂內的酒客仍在不斷叫囂，警方隨即以辣椒水噴向叫囂的酒客，讓這群囂張的酒客立即安靜下來。救護人員隨後進入包廂，將受傷的陳男，送往鄰近的國泰醫院救治，所幸陳男經救治後並無生命危險。

警方事後將包廂內剩餘的13名酒客，都帶回派出所偵訊，目前警方還在釐清，包廂內到底是誰動了手。而做案用的刀械，警方事後也在包廂內找到，並帶回派出所內，待鑑識人員採集指紋後，警方將依社維法或傷害罪等罪名，將所有動手的酒客，通通移送法辦。

▲▼警方分批帶回在包廂內起衝突的酒客，要釐清到底是誰動手傷人。（圖／記者趙永博攝）



▲警方派出的快打優勢警力集中在酒店門口。（圖／記者趙永博攝）

▲警方事後將13名包廂內的酒客，帶回轄區敦化南路派出所進行偵訊。（圖／記者趙永博攝）