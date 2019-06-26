柯文哲民調樓地板25％　不選總統只有一個可能

圖文 / 鏡週刊



本刊掌握，柯營6月4日取得一份由趨勢公司所做的不公開民調，結果顯示，民進黨的「蔡賴配」是檯面上最強的組合。不過，若蔡賴配不成，柯幕僚觀察，韓仍一路以來都維持第一，且平均領先柯約6%至7%，但柯則一直維持在樓地板25％左右。

對於白綠互動、有沒有合作空間？親柯幕僚透露，柯不只一次說過「沒有一定要選」，他自認意識型態偏向「非國民黨」，才會多次說出「若蔡有40%，就什麼事情都沒有」，對柯來說，只要現任總統有贏的機會，他沒必要去當「攪局者」。

只不過，多份民調顯示，柯蔡韓互有領先，尤其柯蔡兩人一直在誤差範圍內，親柯人士觀察，柯對外釋放「一對一對戰，我會贏韓國瑜贏很多」的訊息，一來是想傳達自己實力雄厚，且是唯一單挑藍營能贏的人，二來則對綠營支持者喊話，「不要再打我」，因為「再怎麼打我，我都還有25%」。

柯P受訪甚至酸說：「他們（指藍綠）要去思考，柯文哲什麼都不做，就這樣晃晃晃，他還跟你們幾乎是一樣，這個你們就要檢討！」

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