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影／探秘「800年不滅神燈」　內蒙成吉思汗陵寫草原傳說

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記者陳政錄／鄂爾多斯報導

成吉思汗13世紀打下蒙古帝國偌大江山，促成中國近代史上疆域最廣的王朝成立，雖其去世後，遺體埋葬處因「皇族密葬」，至今仍為考古界一大謎題，不過仍有可供祭祀的陵宮在成吉思汗心中「最好的草原」—鄂爾多斯，其守陵人達爾扈特人傳承至今已38代，2000人近800年來不分晝夜，只為守護祭祀神燈不滅。

▲▼內蒙古鄂爾多斯成吉思汗陵海峽兩岸交流基地授牌成立。（圖／記者陳政錄攝）

▲內蒙古鄂爾多斯成吉思汗陵宮主體內，祭祀著成吉思汗衣冠塚「八白宮（室）」，入內不得拍照。（圖／記者陳政錄攝）

成吉思汗陵位於內蒙古自治區西南部的鄂爾多斯市，離市區約1小時車程，與鄂爾多斯伊金霍洛機場距離較近。走進園區中，先是「氣壯山河」入口門景，和21公尺高的成吉思汗躍馬柱型雕像，走上階梯後，就可直達核心區占地4.5平方公里的成吉思汗陵宮。

除陵宮核心外，整個旅遊區外包括蒙古民俗村、祭祀觀光遊覽區、熱氣球俱樂部等功能區，還有外圍20到50平方公里的生態恢復保護區、視覺景觀控制區等，實現當年成吉思汗途經此地，「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」的景象並保留傳統草原文化。

▲▼內蒙古鄂爾多斯高原生活著阿爾巴斯山羊，每年過冬時自然生長雪白色羊絨，品質排名世界前列。（圖／鄂爾多斯集團提供）

▲內蒙古鄂爾多斯高原和草原上，生活著阿爾巴斯山羊。（圖／鄂爾多斯集團提供）

根據導覽員簡介，成吉思汗生前4次攻討西夏，由於鄂爾多斯擁有「最好的草原」，成為大軍修整之地。且在最後一次攻打西夏時，相傳成吉思汗因陶醉於美景，手中金馬鞭還掉落此地，讚嘆這裡是「梅花鹿兒棲身之所，戴勝鳥兒育雌之鄉，衰弱王朝振興之地，白髮老翁享樂之邦」，表示待自己去世後，願留在此處。

因此成吉思汗後來在爭戰中病逝，其靈車返回蒙古高原途中，在路過鄂爾多斯時，舊臣便在當年金馬鞭掉落之處，建立成吉思汗陵宮，主體為成吉思汗與夫人和麾下大將曾居住的寢帳、使用之器物，構成所謂的衣冠塚「八白宮（室）」，並非金身埋葬之地。

▲▼內蒙古鄂爾多斯成吉思汗陵海峽兩岸交流基地授牌成立。（圖／記者陳政錄攝）

▲成吉思汗陵宮前的成吉思汗雕像。（圖／記者陳政錄攝）

隨後數百年間，成吉思汗陵內的八白宮經歷多次遷移和分離， 但從成吉思汗麾下大將傳下的守陵人仍常伴左右，直到1953年，應廣大蒙古人要求，將成吉思汗陵內祭祀物品重新聚集回伊克昭盟（鄂爾多斯前身），並逐步以八白宮為中心，擴建陵宮、周邊建築後和功能區。目前，祭祀用神燈已維持近800年不滅的傳奇，守陵的達爾扈特人也傳承到第38代。

事實上，對蒙古人來說，鄂爾多斯的成吉思汗陵是不僅是聖地，也是「全體蒙古的總神祉」所在，因為鐵木真曾造就最鼎盛的蒙古文化和民族信心；同時，這也是保存蒙古、元朝文化最豐富的地區之一，日前更獲頒成為當地的海峽兩岸交流基地，預計在未來邀請更多台灣民眾，前來草原探秘成吉思汗與蒙古帝國的磅礡歷史。

▼成吉思汗陵內祭祀用燈，已有近800年不曾熄滅的歷史。（圖／取自新華社）

▲▼成吉思汗陵內祭祀用燈，已有近800年不曾熄滅的歷史。（圖／取自新華社）

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關鍵字：內蒙古自治區,海峽兩岸交流基地,鄂爾多斯,成吉思汗,成吉思汗陵,蒙古帝國,鐵木真

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