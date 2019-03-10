出國躲三字經PK？館長爆氣再槓統促黨：我他X不當漢奸

▲館長陳之漢。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

政治中心／綜合報導

統促黨約戰朗誦「三字經」，原訂10日下午3點到4點前往林口成吉思汗健身房，但因「館長」陳之漢人不在台灣，讓統促黨副主委何鴻源狠酸，「嚇到買機票避風頭」。對此，館長在臉書回應早在去年就決定出國時間，「我這個人什麼都敢做，都是他X的不做漢奸」。

統促黨捍衛隊長李承龍近日預告，10日下午3點到4點將舉行PK賽，不過館長已排定行程，「三字經」之戰宣告破局。何鴻源則笑罵，「他（館長）一聽到承龍哥要過去，嚇到馬上買機票說他明天出國避風頭不在館內」。

館長在臉書上怒飆，出國時間去年訂好，他經營健身房五年來都沒有什麼休假，整天拚事業，有許多要達成的目標跟志向，「我嚇到避風頭？我的工作與責任，與你們比起來天差地遠」。

館長砲轟，統促黨吵個架都跟中二生一樣，真的不配幫大陸，他所認識的大陸人水準比統促黨這些人好太多，「我這個人什麼都敢做，都是他X的不做漢奸」。

日前因不滿行政院長蘇貞昌的「掃把應戰」說，統促黨總裁「白狼」張安樂抬棺率眾衝立法院抗議，批評蘇貞昌煽動戰爭，「要死你們先死」，沒想到自己失足跌入棺材，一旁小弟趕緊護駕，連喊好幾次「保護總裁」。

館長在直播上狠酸，「太漏氣了」、「我來教您怎樣有效快速統一！」，更稱「拒跟賣國賊直播」，讓李承龍揚言要到成吉思汗門口來場「閩南語『三字經』朗誦比賽」。