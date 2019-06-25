飛日旅客注意！因應日本G20高峰會加強安檢　6/26-7/1要提早到機場

▲配合日本G20高峰會，6/26 18時起至7/1 0時止，飛日航班將加強旅客人身、手提行李安檢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

赴日旅客注意！民航局宣布，配合日本於舉辦G20高峰會期間強化航空保安控制，自108年6月26日18時起至108年7月1日0時止飛往日本航班，將實施旅客人身及手提與託運行李強化安檢措施。欲搭乘該期間往日本航班旅客，請配合並儘早抵達機場辦理報到及通關。

民航局表示，日本國土交通省航空局為因應日本舉辦G20高峰會期間之強化保安需求，請各國協助就上述期間抵日航班（包括轉機飛往日本的航班），加強對旅客人身及手提與託運行李安全檢查。

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基於國際合作及強化保安，目前有飛往日本航班的各機場包括：桃園國際機場、台北松山機場、台中國際機場、台南機場及高雄國際機場等5個機場均將配合執行強化安檢措施。

▲民航局表示，在飛日航班強化安檢期間，可能增加作業時間及調整原有程序，呼籲旅客儘早到機場報到、通關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

為確保飛日航班強化安檢期間各項作業順遂，民航局已協調航警局、桃機公司、相關航空站及航空公司預為準備與配合辦理有關事宜，惟由於相關強化安檢措施難免增加作業時間及調整原有程序，尚請旅客耐心等候與配合。

另外，民航局也提醒赴日旅客儘早抵達機場辦理報到及通關，並配合機場作業人員之指示及引導，以確保搭機過程順利。赴日旅客如對前述規定有任何疑問，可向所搭乘之航空公司洽詢。