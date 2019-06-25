15歲少女與男友爽啪！事後怕家人逼供　他竟瞎教「XX膜妳自己DIY弄破的」

▲林男與15歲少女發生關係，竟還教對方串供說處女膜「你自己DIY弄破的」。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

突發中心／台北報導

台北一名林姓成年男子與自己年僅15歲的小女友發生性行為，事後因少女姑姑察覺有異，逼問之下少女坦承自己與對方有過關係，但又擔心被罵，於是向林男討教該如何回應家人，沒想到林男卻瞎教少女「說你自己DIY弄破的」。法院審理時，林男矢口否認犯行，還不斷聯繫少女企圖串供，最後被依與十四歲以上未滿十六歲之女子性交罪判刑6個月。

判決書指出，林男與少女2018年6月27日相約台北某電影館看電影，但孤男寡女共處一室，林男管不住自己的小頭，便與少女合意性交。事後少女姑姑察覺有異，逼問少女後得知真相，氣得到警局對林男提告。

法院審理時，少女稱雨林男事男女朋友，發生關係後，她擔心懷孕，林男便拿著避孕藥給她服下，而少女的姑姑也作證，當家人知道2人關係後，因認為年紀相差過大，全家人都極力反對2人交往，但少女卻還是偷偷與對方聯繫、交往。

林男到庭後，矢口否認與少女發生關係，強調2人「只有摟摟抱抱」，還表示少女是因為遭到家人毆打，才做出的虛偽陳述，但法官檢視2人的對話記錄發現，少女曾問林男「我跟你性行為的事家裡人都知道了，明天怎麼可能會出去，所以我才問你怎麼辦」，林男回應「一句話打死不認，因為根本沒發生過。」，少女又問「恩，如果他們要帶我去婦產科驗我處女在不在，你要我怎麼說」，沒想到林男竟瞎教「你自己DIY弄破的」。

法官審理後認為，事發當時，林男已27歲，有一定的社會歷練，明知少女年紀輕輕智慮未深、性觀念也尚未成熟，卻還是與對方性交，影響她身心健康發展，且犯後還否認犯行，甚至聯繫少女影響她的陳述，因此依法判刑6個月。全案可上訴。

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