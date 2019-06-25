談判破局...2男遭10多人追砍！全身癱軟血流一地　奮力衝大樓求助警衛

地方中心／高雄報導

高雄市鳳山區25日凌晨發生砍殺事件，兩派人馬因工作積怨，相約在北文街某巷弄談判，未料一言不合發生衝突，其中一派竟持刀朝著對方追砍，造成對方2名男子手腳被砍傷濺血，嚇得趕緊逃到附近大樓求助。警方到場後，緊急將受傷2人送醫急救，另帶回現場3名傷者友人調查，並於3小時後查獲砍人的蔡姓主嫌等12人到案，全案將依殺人未遂及恐嚇等罪嫌移送法辦。

▲高雄發生砍人事件，警方出動大批警力到場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，雙方因工作上的嫌隙產生積怨，因此相約協商和解，但沒想到和解不成，竟一言不合發生激烈衝突，蔡姓男子與同夥竟持刀追砍對方，造成對方2名男子被砍得滿身是血。

▲遭砍男子身上多處刀傷，全身癱軟送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該2名男子被砍傷後，滿身是血衝進附近大樓管理室求助，接著1男躲進大樓地下室，另一名則衝上2樓廁所躲藏，而大樓值班管理員見狀嚇傻，立刻報警求助。

▲地板遺留斑斑血跡清晰可見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消人員到場後，發現被砍2男全身多處刀傷，且因大量失血幾乎癱軟在地，救護人員見狀立刻幫2名傷者做初步止血包紮，並在警方戒護下送醫搶救，而現場其他3名傷者友人則被帶回協助調查。

▲警方到場將傷者緊急送醫搶救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，事發後立刻調閱路口監視器調查，並鎖定砍人蔡姓主嫌所駕駛的自小客車後循線逮人，並於凌晨3時許將涉案12人逮捕到案，偵訊後也將依殺人未遂及恐嚇等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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