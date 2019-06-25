直播／空服員本人出面也拿不回三寶　長榮航空對外說明了

▲25日上午，仍有長榮主管陪同三名罷工空服員試圖取回證件三寶。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工第6天，陸續傳出有空服員想重返工作崗位，長榮航空證實，25日已有超過70名組員表達想回來上班的意願，40名組員已完成委託書程序，希望公司幫忙拿回「三寶」（員工證、護照及台胞證）。但昨日發生有空服組員本人到場想跟工會取回證件，被以作業流程需要2天時間為由仍無法取回，對此，長榮航空於下午3點對外召開記者會說明情況。

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長榮航空發言人陳耀銘偕同法保室副總經理許惠森等人出面表示，他指出，從6/20發動罷工開始，工會隨即收取空服員三寶（護照、台胞證、員工證），但陸續有空服員因不認同工會訴求想要回家值勤，但礙於工會壓力不敢自己直接去拿回來，因為到現場很多眼睛在看著，因此填寫委託書請工會協助去取回。

他強調，委託書是經過桃園地方法院民間公證人經過公證，這是經過合法的程序，不能造假的，會有法律問題，不過，公司在23日、24日在律師陪同下前往，但仍遭工會用律師不在場、護照沒放現場等種種理由阻撓。

長榮航空強調，將會依照空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條，非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者，向地方分局報案。長榮航空呼籲桃空職工尊重回來執勤空服員的工作權，讓他們盡快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

針對三寶返還爭議，工會常務理事李瀅稍早則表示，根據目前工會得到的資訊，想退出罷工活動的空服數量僅有「個位數」，但詳細數字仍無法確定。她指出，由於工會收到三寶一律交由保全公司放入保險庫內保管，若要取回證件，須由工會先接受空服員親赴現場申請，並簽立委託書，辨別身分真偽後，才能到庫內取出。



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