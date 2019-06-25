FedEx控告美國商務部：出口禁令不應指望由企業來「背鍋」

▲聯邦快遞連續兩次「搞錯 」華為包裹然後道歉。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

連續兩次！聯邦快遞「搞錯 」華為包裹然後道歉，被中國外交部點名後，美國聯邦快遞（FedEx）24日（當地時間）在官網宣佈，已提起對美國商務部訴訟，尋求禁止美國商務部的《出口管理條例》（EAR）禁令。聲明稱，若無意中承運了違反美國政府出口禁令的產品，公司不應擔責。

根據禁令，貨運公司必須自行辨別出包裹內的科技成分，以及核實包裹內的物品是否有遵守禁令的規定。聯邦快遞的聲明指出，「這給像聯邦快遞這樣的公共承運人帶來了難以承受的負擔，諸如需要了解所有承運貨物內容的來源和技術構成，以及他們是否符合《出口管理條例》的規定。 」

聲明稱，「不應指望由公司來實施出口禁令，要公司為運輸自己不了解的貨物承擔責任也不合理 」，「我們認為，目前構建和實施的《出口管理條例》給聯邦快遞帶來了不合理的負擔，每天都要對數百萬貨物進行監察，聯邦快遞是一家運輸公司，而不是執法機構 」。

據《路透社》報導，在聯邦快遞聲明發佈後，美國商務部發言人回應，「我們尚未評估該起訴，但仍期待捍衛商務部在保護美國國家安全的作用。 」

美國科技雜誌《個人電腦》英國編輯部日前寄給美國編輯部一部華為手機，被聯邦快遞（FedEx）以違反美政府禁令退回。對此，大陸外交部發言人耿爽24日說，聯邦快遞一再出現有關華為的失誤，同時又作為一家大型的跨國企業，理應給一個合理的解釋，並對自身的行為負責。他還強調，美國政府動用國家機器，打壓中國企業，才是「混亂的始作俑者」。