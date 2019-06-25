北市酒店口角衝突...1男遭砍傷！63警辣椒水壓制全場　帶回13人

突發中心／台北報導

台北市大安區忠孝東路一間知名酒店「維多立亞」25日凌晨2時許發生暴力衝突事件，一行人在店內飲酒歡唱，但卻爆發肢體衝突，一名陳姓男子胸口遭砍傷，警方獲報後出動63名警力到場壓制，並協助傷者送醫，其餘13名酒客，事後通通被員警帶回轄區派出所釐清案情。

▲知名酒店發生酒客衝突，警方派63名優勢警力到場壓制，並帶回13名酒客。（圖／記者趙永博攝）

警方表示，事發當時，一群年輕酒客在包廂內飲酒，在酒精的催化下，陳男與包廂內的友人發生口角，雙方爆發激烈肢體衝突，混亂中，一名男子持刀朝陳男揮去，造成陳男胸口遭到劃傷，倒坐包廂內痛苦的哀嚎，而這時早有知情人士報警。

▲在場酒客見警到場氣焰甚高，仍不斷持續叫囂，隨後被警方壓制帶回。（圖／記者趙永博攝）

警消獲報後，立刻派出63名警力到場壓制，但包廂內的酒客氣焰難消，仍持續不斷叫囂，警方只好拿出辣椒水噴向叫囂的酒客制止，而這群囂張的酒客見狀也立刻冷靜下來。救護人員隨後也將受傷陳男送醫救治，所幸並無生命危險。

▲警方將在場酒客全數帶回，以釐清是誰持刀傷人。（圖／記者趙永博攝）

警方事後將包廂內剩餘的13名酒客帶回派出所偵訊，目前警方還在釐清，包廂內到底是誰動了手，而做案用的刀械，警方也在包廂內查獲，並帶回派出所做指紋鑑定，警方訊後也將依社維法或傷害罪等罪名，將所有動手的酒客，通通移送法辦。

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