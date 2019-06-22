誆「9神明附身」性侵2女！神棍見警上門狂念「隱身咒」：看不到我　警全傻

▲神棍誆「九尊神明附身」，騙2女陰陽調和，遭逮還狂念「隱身咒」，警方傻眼。（示意圖／ETtoday資料照）

地方中心／台中報導

劉姓男子自稱「九尊神明附身」，向飲料店小妹小圓（化名）騙稱可改善感情、健康運勢，藉此幫助小圓「陰陽調和」，小圓不但被性侵，還介紹閨密小瑄（化名）給劉男，劉男又掰說有小瑄有無頭嬰靈纏身，需裸體過火並指侵下體得逞，還收了7萬元現金與金飾，更扯的是，當警方上門逮捕劉男時，他只穿著內褲，嘴裡還默念「隱身咒」，被逮時還驚訝問員警「你怎麼看得到我」，台中高分院最後依強制性交、猥褻及詐欺，應執行9年，全案仍可上訴。

判決書指出，劉男2008年在桃園犯下性侵友人未滿14歲女兒，遭法院判刑7年半定讞，卻未到案執行遭通緝，逃亡5年多後，警方掌握行蹤上門逮人，但卻見他上身赤裸，僅穿內褲躲在房間暗處，嘴裡還不斷默念「隱身咒」，警方見狀用手電筒照他，沒想到他卻滿臉驚慌，直問對方「怎麼看得到我」，還憤怒表示，要不是警方打斷咒語，他一定能隱身，另外，他還說，「只要3枝針、1碗黑狗血與1個假人，我就可以下降頭，保證讓員警出車禍」。

此外，劉男2017年10月間認識住家附近飲料店的女店員小圓，他發現小圓似乎有心事，謊稱自己有神壇，並有「九尊神明附身」，可給予協助。小圓不疑有它，告知自己有健康問題，另有跟男友相處的感情問題。劉男「作法」調整後，小圓婦科問題有所改善，便支付他1萬元法事費用。

劉男見機不可失，告知小圓要改善跟男友的感情，必須 「陰陽調和」，跟他有親密接觸。而且法事目前已做一半如果不做下去恐會有嚴重災難。小圓不疑有它，跟著劉男去他租屋處，遭強制性交及口交得逞。

小圓對劉男所說深信不疑，還將自己的閨密小瑄介紹給劉男。劉男得知小瑄有感情困擾，騙說她身上有無頭嬰靈，須趕快斬桃花。剛好小瑄曾流產過，相信劉男說法，在劉男命令下，小瑄裸身過金爐，還被劉男乘機摸胸並指侵得逞，事後還付他7萬超渡費及法事費。劉男之後卻消失無蹤，2人才驚覺被騙。

法院審理時，劉男坦承有收錢及收物品辦事，並與2女發生關係，但否認有說過神明附身可消災解厄治療婦科疾病等。台中高分院認為，劉男先在桃園性侵少女遭法院判刑竟仍不知悔改，為逞一己淫慾，利用2女迷信宗教的機會，以怪力亂神之說對2女施加心理壓力，對她們強制性交與強制猥褻得逞，且犯後否認犯行，態度不佳，未與2女和解。一審判他判他8年徒刑，但他確有詐欺既遂，詐得現金及3C產品等，改判9年徒刑。

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