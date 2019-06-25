改造大草原　內蒙古「蒙企業」走向國際

▲蒙草生態培育亢旱作物，致力於生態修復。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／呼和浩特報導

大草原、蒙古包、沙漠和騎馬奔騰，是許多人對內蒙古自治區的第一印象，不過自大陸經濟起飛後，頻著當地天然資源和發展契機，亦發展出不少「蒙企業」，包括乳業巨頭蒙牛、生態環境改造業者蒙草等，並在近年積極走向國際。

以蒙草生態為例，成立於2001年，「以草為業」，透過土地改良、生態育種、植披覆蓋，達到草原及荒漠生態修復的效果，可以說是本世紀以來減緩北京風沙問題，以及內蒙古綠化的幕後功臣。

內蒙古自治區為促進交流，日前舉辦兩岸媒體人「品味草原文化，弘揚中華精神」活動，赴鄂爾多斯集團、蒙草、蒙牛等企業參訪，根據介紹，蒙草秉持「尊重生態、師法自然」的理念，先研究、後修復，目前已建立了13個專項研究院及相應的種子資源庫，包括蒐集北方草原種子2000多種、植物標本2800種、土壤樣本近40萬份，以此研發出生態包、植生毯等可直接用於生態修復的產品。

目前，蒙草生態以內蒙古為出發點，累積生態修復面積已達近2000萬畝，包括山體面積63萬畝、草原面積346.5萬畝、鹽鹼地面積18.9萬畝和荒漠等各類地形等，亦展開生態城市的打造，並以此生態修復模式複製成疆草、藏草、秦草等事業群，在新加坡、蒙古、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國等地展開合作，以「一帶一路」沿線國家為主要發展方向。

▼蒙草生態透過建成種子生態庫，藉由大數據、生物技術等，達成地貌生態修復的功效。

除了蒙草生態外，由於內蒙古當地畜牧業發展，分別於1997、1999年成立的伊利集團、蒙牛集團，目前也已成為大陸兩大乳業巨頭，市值達到1971億元人民幣、1177.26億港元。

展望未來，為進一步促進兩岸產業合作發展，內蒙古自治區台辦主任趙宏表示，在去年中央「31項措施」推出後，內蒙古也很快的於該年10月，推出「內蒙古48條」落實兩岸經濟文化交流合作的具體措施。

趙宏表示，於經濟合作上，包括提供台資企業在內蒙古享同等待遇，並於畜牧業、高新技術產業，和參與當地如中俄蒙經濟走廊、一帶一路等戰略，以及「兩化融合」包括綠色發展、轉型升級的企業，提供專項支持；於就業、生活、創業等領域亦提供同等待遇，並支持台灣團隊參與內蒙古自治區特色小鎮、農牧旅遊、文創產業發展等，以完善發展環境。

▼從內蒙古自治區發跡的蒙牛，是全球排名前十的乳品業者，圖為其呼和浩特總部六期工廠。