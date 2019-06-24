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凌晨送餐「慘遭割喉搶劫」外送員命危　 保安目睹：一路都是血

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▲▲外送員送餐慘遇割喉搶劫。（圖／翻攝都市快報）

▲外送員送餐慘遇割喉搶劫。（圖／翻攝都市快報）

大陸中心／綜合報導

杭州41歲的韋姓外送員22日原本要陪同8歲兒子到小學面試，卻在凌晨送餐時慘遭華姓男子割喉搶劫，雖已送往醫院手術搶救，但仍留在深切治療部，尚未脫離危險期。事情發生後，韋姓外送員的父親表示，自己兒子平日脾氣好，卻被遭人割喉搶劫，「這是得罪了誰」。涉案華姓嫌疑人事後已被警方拘留，待進一步調查犯案原因。

據悉，受傷的韋男來自山東，和一家人來到杭州打拼已經18年了。平日在輪胎廠做修理工，假日會兼職跑外送員來貼補家計。事發在22日清晨，當時韋男正在外送餐點，突然遭一名姓華男子持刀搶劫，二人爭執期間，華男用刀割傷韋男頸部，韋男被割傷後逃到一間網咖門口，被保安發現幫忙報警。保安指出，在凌晨3點多時，另一位保安有聽見有人起爭執，之後就看到被捅傷的外送員跑到了網咖門口，「這一路真的都是血啊」。

韋男妻子表示，「昨天晚上，我就叫他不要去了，因為今天一早要送小兒子去學校面試，但他堅持要去，大概晚上11點多出門。」她更透露，「以往老公出去送外賣，她都睡得不踏實，早上5點多肯定會打電話給他，今天也是奇怪，睡到7點多才醒，發現他還沒回家，就打電話，但打不通了，一直都沒人接」，到了早上7點多仍打不通，讓韋妻不禁慌了，連忙撥打電話給住在海寧的公公婆婆。

由於韋男尚未脫離危險期，他們一家人仍留在醫院，韋父難過表示，「讓我孫女進去在她爸爸耳邊喊喊，能把他喊醒就好了」。

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關鍵字：浙江,外送,割喉,搶劫

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