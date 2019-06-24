時代廣場踩「25樓高鋼索」...長達400公尺　高空特技兄妹36分驚險演出

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美國著名馬戲團團體「飛翔瓦倫達家族」（The Flying Wallendas）23日晚間，在紐約時代廣場挑戰「25層樓高」踩鋼索表演。兩位表演者尼克（Nik Wallenda）與他的姐姐麗娃娜（Lijana Wallendas）在同一條鋼索面對面行走，一步一步慢慢靠近對方，最後2人成功跨過對方，走過近400公尺的鋼索到達終點，瓦倫達家族再次以精采的表演驚艷世界。

據CNN報導，42歲的麗娃娜在演出前透露，自己真的很緊張，因為25層樓的高度真的太高了。而弟弟尼可也表示，由於姐姐之前受了這麼嚴重的傷，所以對於姐姐的表演狀況有些擔心。這次是麗娃娜自2017秋季受傷以來的第一次表演，當時她和家族成員在排練「人體高空金字塔」時，不慎因重心不穩而失足受傷。







▲姐姐麗娃娜在2017彩排時不慎失足受傷。（圖／翻攝The Flying Wallendas臉書）



這次表演由ABC News全程直播，為了安全考量，此次與以往「不加安全設備」不同，兩人在表演時都繫上了安全帶，並手持一根長長的平衡竿。在表演開始17分鐘後，兩人在鋼索上相遇，麗娃娜則坐在鋼索上，好讓尼克能夠越過她。在幾次驚險的場面後，歷經36分鐘最終成功走完全程，精采的表演令底下的觀眾為他們熱烈鼓掌。

飛翔瓦倫達家族創辦人瓦倫達生前曾提及，自己在走鋼索時只在乎跨出的每一步，而不去思索是否會出意外。但他在1978年3月22日於波多黎各聖胡安表演時，反常地向旁人表示，此回演出一定不能失足。然而他在表演時受到大風影響於約121英呎的鋼索距離處摔下，之後重傷不治離世。

事後心理學界以不把精神耗費在擔心出現成功錯誤上，來獲得達到目標的心態為「瓦倫達效應」（Karl Wallenda Effect），意指「越是擔心的事，事情反而更容易發生」。



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