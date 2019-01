時代廣場降水晶球瞬間投下炸彈！　美軍戰略司令部新年發文挨轟

▲美軍戰略司令部在推特發文要在時代廣場投擲炸彈同慶。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

這可真不能開玩笑!美軍戰略司令部(U.S. Strategic Command)今天在推特發布一則貼文,要在時代廣場降下許多水晶球的瞬間,也投下一些炸彈,而這則貼文也引發熱議,短短一天之內,影片觀看次數更高達12萬,但隨後也被美軍戰略司令部急於刪除,並發出道歉聲明。

根據紐約時報(New York Times)報導,當大家都在紐約時代場迎接2019年期間,美國戰略司令部稱「已經準備好投下一些東西」。貼文中也發布了一個B -2隱形轟炸機在空中飛行的影片,並發射兩枚全球衛星定位系統(GPS)導引炸彈,擊中地面後將爆炸成一團巨大的火球。

.@US_Stratcom just deleted their tweet threatening to drop some bombs on New Year’s Eve so I guess the war is off and all of our terrible parties can now go on as previously scheduled. pic.twitter.com/GnDX6i34GG