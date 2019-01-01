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時代廣場降水晶球瞬間投下炸彈！　美軍戰略司令部新年發文挨轟

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▲美軍戰略司令部在推特發文要在時代廣場投擲炸彈同慶。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍戰略司令部在推特發文要在時代廣場投擲炸彈同慶。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

這可真不能開玩笑！美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）今天在推特發布一則貼文，要在時代廣場降下許多水晶球的瞬間，也投下一些炸彈，而這則貼文也引發熱議，短短一天之內，影片觀看次數更高達12萬，但隨後也被美軍戰略司令部急於刪除，並發出道歉聲明。

根據紐約時報（New York Times）報導，當大家都在紐約時代場迎接2019年期間，美國戰略司令部稱「已經準備好投下一些東西」。貼文中也發布了一個B -2隱形轟炸機在空中飛行的影片，並發射兩枚全球衛星定位系統（GPS）導引炸彈，擊中地面後將爆炸成一團巨大的火球。

發文後三小時，美軍戰略司令部才發覺事態嚴重，將原先的貼文撤掉並指出，貼文是他們年度回顧系列的一部分，目的是在表現指揮的優先事項：戰略威懾，果斷反應和戰鬥準備力量。同時也公開道歉稍早的貼文不得體，不能反映其價值觀，承諾會致力美國與盟國的安全。

對此，據路透社報導，這則荒唐的貼文也被許多網友抨擊，有網友寫道「為什麼@US_Stratcom開玩笑說核戰爭？＃可恥。」還有人說貼文是「病態、吹噓的笑話」，軍方行為不當，也不好笑。

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關鍵字：美軍戰略司令部,炸彈,時代廣場,U.S. Strategic Command,New York Times,Times Square

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