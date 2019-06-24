笑稱台中醫院護理人員最吵鬧　蔡英文：照顧老人家就是要活潑

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文24日在衛福部長陳時中陪同下，視察台中醫院新建的長照大樓，蔡英文聽取院長侯承伯簡報後表示，改制前的第1家衛生署署立護理之家就在台中醫院，而且目前副院長也是護理師出身，再次創下紀錄，蔡參觀院內設施時，打趣的說，台中醫院的護理人員是她看過最吵鬧一群，不過，她覺得很好，因為照顧老人家就是要活潑一點。

▲蔡英文開心和長輩打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文參觀院內設施。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文下午視察台中醫院長照大樓，受到醫護人員夾道歡迎，並高喊「小英總統好」，蔡也開心的一一握手，並且親切和老人家打招呼，也欣賞老人家的表演。

蔡英文說，台中醫院是一家擁有照顧服務傳統的醫院，早在1997年，改制前的衛生署署立醫院的第一個護理之家，就在台中醫院，此外，台中醫院還創下一個歷史紀錄，就是新任副院長是全國第1位護理師出身的，今天特地來見證一下這個偉大的副院長是什麼樣子？話一說完現場響起熱烈掌聲。

▲蔡英文開心和長輩合影。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡接著說，很高興來視察台中醫院新建的長照大樓，這棟大樓可說是接軌醫療跟長照服務的典範，不但有出院銜接準備、急性後期照護、住宿型照護等多種的床位，甚至特殊疾病的患者，比如漸凍人，也有提供照護專業服務，長者的照顧是民眾很關心的事情，因為每人都會老，所以政府必須帶頭解決這個問題。

她說，政府推出的長照2.0，3年來，在社區照顧跟居家照顧上，逐步提升了服務的數量跟品質，因為家人無暇照顧而有住宿的需求，因此她要求衛福部在長照工作上的速度能夠做得更快，更完整，未來政府會優先在長照機構不足的區域來積極布建，配合退輔會的榮民總醫院，提供優質、平價的服務，讓子女們能把父母送到住家附近照顧，常常就能看得到。

蔡英文最後打趣的說，醫護人員大多數都是女生，雖然女生很多，但佔有很重要的力量，也是她看過最吵鬧的一群，不過她覺得滿好的，因為照顧老人家就是要吵鬧活潑的女生。