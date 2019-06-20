微創手術納健保　「X型腿」男童跑步不再跌倒受傷

▲X型腿，會造成膝關節兩側受力不平衡，成年後恐面臨關節提早退化之虞。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

你的小孩會因走路、跑步時膝蓋互相碰撞造成疼痛，且時常因為跌倒而受傷，並已嚴重影響日常活動嗎？日前就有一名12歲男童向羅東博愛醫院小兒骨科求診，經量測發現為X型腿，雙膝各外翻11度，隨即安排手術進行矯正，術後半年，雙腿已呈筆直，走路或跑步時，膝蓋不再疼痛，也不再經常跌倒。

什是X型腿？羅東博愛醫院小兒骨科主治醫師張之嚴解釋，X型腿的正式名稱為「膝外翻」，如果請小朋友立正站好，雙腿打直併攏，膝蓋先相碰就是X型腿，反之，如果腳踝先相碰就是O型腿，正式名稱又叫做「膝內翻」。

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以成人的腿來說，膝內翻或膝外翻的角度只要在6度以內，都屬正常範圍。但若孩子發育過程中，腿部骨骼兩側發育不均，造成X型腿或O型腿，長期下來，會造成膝關節兩側受力不平衡，進而導致側韌帶鬆弛不穩、半月板損傷破裂等。除了走路或運動會感覺疼痛與姿勢異常外，將來也是成年人關節軟骨提早退化、磨損而致行走不便的主因之一。

▲男童因走路經常跌倒求醫，經量測發現為X型腿，術後雙腿筆直、不再莫名跌倒。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

張之嚴表示，小朋友的骨骼發展會歷經一個稱為「鐘擺現象」的過程，亦即兒童從0至8歲，腿的角度會隨著年紀從O型腿變直，再變為X型腿、再變直的正常生理現象。詳細來說，從嬰兒時期，小腿大約呈現10至15度的內彎O型腿，並約於18個月到2歲之間，腳慢慢變直；2歲後，孩子的兩腿會再逐漸變為X型腿，至4歲時最明顯，然後約於6至8歲左右，再逐漸變為筆直。

而任何原因造成小朋友的腿無法按照鐘擺現象正常發育，都建議就醫了解原因，例如：2歲到5歲，腿還是O型腿；6歲到8歲，腿沒有變直，不管是O型或X型，都需要檢查；或是不論年紀大小，兩條腿不對稱，都建議要讓專業的小兒骨科醫師確實檢查。

▲孩子的腿隨年紀變化，但若4~6歲後仍為X型腿或O型腿即須就醫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

一般來說，在男生12歲之前與女生初經來臨之前，是手術治療的黃金期。2019年4月1日起，健保開始給付生長板調控手術，也就是八字骨板的裝置。小兒骨科醫師能透過手術，以八字骨板逐漸調整關節的角度。該微創手術傷口小，且侵入性低，手術拆線後便可負重跑跳，對孩子來說，矯正過後，不僅外表美觀，未來也可讓健康的雙腿與孩子一同度過美好人生。