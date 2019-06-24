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夜市人氣粉圓團購日賣300份　IG洗版干貝麻糬下單等兩週

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夜市美食進軍團購（圖／愛合購提供）

▲超人氣的羅東夜市魏姐包心粉圓在團購網首次開賣，創下日賣300份。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

人氣夜市美食進軍團購市場，ihergo愛合購從近期銷售數字觀察發現，羅東夜市魏姊包心粉圓及逢甲夜市的經家味東山鴨頭，在團購網開賣後最熱銷，近一週平均日賣達300份。另外，IG打卡美食「中崙粿仔伯干貝麻糬」，團購也有銷售，夯到下單後須等兩週才能買到。

ihergo愛合購表示，夜市美食高人氣，但因為有地區限制性，店家要拓展客源不易，有不少名店因此選擇從網路上開展通路，團購網往往是店家的首選，因為團購市場有大批的吃貨，喜歡揪買各地美食，像是基隆廟口夜市的鼎邊趖進軍團購多年，招牌的鼎邊趖每一份相當於店面的3碗，最高一週能賣出1,100多份，相當賣出3,300多碗。

最近也開始在團購網開賣的魏姐包心粉圓，除了販售招牌包心粉圓、桂圓紫米粥，另有獨家首賣的黃金小粉圓，3款商品解凍後熱水煮滾即可，因此吸引不少吃貨下單，統計目前日賣逾300份。除了夜市美食，IG打卡美食也進攻團購市場，其中讓許多網美瘋狂拍照的，是來自台南、擁有89年歷史的「中崙粿仔伯」招牌商品干貝麻糬，因為麻糬外型宛如干貝般晶瑩剔透，成為今年IG洗版美食之一，目前下單得等候約兩週才能出貨，可見其受歡迎程度。

夜市美食進軍團購（圖／愛合購提供）

夜市美食進軍團購（圖／愛合購提供）

▲中崙粿仔伯干貝麻糬是今年IG洗版美食之一。（圖／愛合購提供）

看好網購食品商機，momo購物網美食狂歡活動即日起開跑，規劃「宇宙最強熱銷爆品」、「網美最愛話題新品」、「經典不敗強檔大排」3大專區，祭出獨家蜜蜂工坊黃金蜂蜜組合、80年老字號老協珍熬雞精常溫禮盒及娘家冷凍滴雞精、排隊名店大師兄銷魂拌麵、生酮飲食入門款維納斯奶茶、休閒健康零食盛香珍堅果罐、夏日必備金車礦沛氣泡水等，眾多精選美食與熱銷商品優惠5折起，再加碼6/30前購買指定食品，當日單筆消費滿2,500元即可於活動頁參與登記送紅利金100元。

ET快訊
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長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調

關鍵字：夜市美食,團購,魏姊包心粉圓,東山鴨頭,干貝麻糬

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