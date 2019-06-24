「外太空精子庫」無性也能當媽　研究顯示：移民火星不是夢





▲研究顯示，存在著在火星殖民地上建立人類精子庫的可能性。（圖／翻攝Unsplash，下同。）



國際中心／綜合報導



從10名健康捐精者的最新研究顯示，正常男性精子暴露於微重力的環境下，生育功能和在地球上沒有顯著差異，意味著人類未來將可能在外太空殖民，即便在外太空中，女太空人也能在沒有男伴的情況下懷孕生子。更有報告提到，派出同性別組成的太空人團隊，組員間的凝聚力更佳。







▲暴露在微重力的精子與地球重力的精子並無顯著差異。

根據《衛報》報導，這項研究發表於23日在維也納舉行的歐洲人類生殖與胚胎學會的年會上，針對暴露在微重力環境的精子，進行生殖力檢測並分析濃度、運動性以及DNA染色體碎片化指數。結果指出，生育能力與在地球重力下的精子無明顯差異，使得未來在外太空建立精子庫與移民火星的可能性增高。







▲據傳未來火星任務將僅限女性執行的機率更高。

這項研究對女太空人來說可能非常有趣，因為據傳未來火星任務將僅限女性執行的機率更高。英國女太空人莎曼（Helen Sharman）在2017年一次會議上表示，她看到過一份美國太空總署未發布的內部報告，探討了在火星任務期間，船員之間因情慾而引發各種問題，導致航行任務績效不佳。她還提到，那份報告曾建議應派出同性別組成的團隊，進而有更好的團隊凝聚力。