都是蛞蝓害的！日本JR九州大停電　49班列車停駛、誤點





▲ 蛞蝓入侵電氣箱，導致特急「SONIC」（音速）列車有26個班次停駛。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

日本JR九州的部分路段在5月20日上午突然發生停電，進而導致電車停駛、誤點，影響多達1萬2000名乘客。就在最近，JR九州公司針對這起事件做出了回應，原來引起停電的原因，竟然是因為一隻小小的蛞蝓。

根據日本《讀賣新聞》報導，北九州市JR鹿兒島線的「門司站到太空世界站」，以及日豐線的「小倉站到城野站」間的路段，在5月30日上午9點40分左右，發生了長達40分鐘的大停電，電車一直到1小時後才恢復運作。整起事故導致特急「SONIC」（音速）有26個電車班次停駛，23個電車班次誤點，總共49個班次，共約1萬2000名乘客受到影響。

JR九州公司21日出面解釋，經過調查，他們在鹿兒島線「小倉站到門司站間」鐵道旁設有的其中一個電氣箱內，發現了一隻燒焦蛞蝓的屍體，因此研判，正是這隻蛞蝓從縫隙鑽入電氣箱內的緣故，才會導致電氣設備短路。

福岡女子大學身經生物學系教授松尾亮太也說明，鐵道旁邊的電氣箱的縫隙非常小，這樣昆蟲和小動物就沒辦法進入，也能避免因生物誤闖電氣箱，而發生停電，「不過蛞蝓就不一樣了，即使是間隔極小的地方，牠們也能藉由收縮，成功鑽進去。」

JR九州公司發言人補充，「一隻蛞蝓引起一場大停電，這樣的事發原因還真的是『前所未見』。今後我們將會更嚴格的檢查相關電氣設備，一旦發現有任何的空隙，我們就會馬上進行補強。」