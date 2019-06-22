北韓公開習近平出訪畫面　36分鐘記錄與金正恩「蜜月期」彰顯友好

▲ 習金在民眾熱烈歡迎之下乘敞篷車離開。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平20日赴北韓進行2天1夜的國是訪問，21日下午啟程歸國。北韓官媒自21日起陸續公開2日間習近平與北韓領導人金正恩會談、晚宴、觀賞表演等照片及影片，22日以「血盟關係」強調將持續促進兩國友好；南韓媒體更以「蜜月」來形容習金二人在平壤的會晤。

北韓《朝中社》21日以一段長達36分鐘的影片完整公開習近平到訪首日的行程，其中可見勞動黨高層、平壤市民及人民軍儀仗隊在機場列隊等候。金正恩及其妻子李雪主現身機場後，現場民眾無不高聲歡呼「萬歲」，小孩也高舉氣球跳上跳下。

▲▼ 勞動黨高官及平壤市民列隊歡迎。（圖／朝中社）

習近平專機降落順安機場後，他與妻子彭麗媛一同走下飛機，與金正恩夫婦互相致意後問候雙方隨行人員及官員；習近平也與金正恩胞妹、宣傳鼓動部第一副部長金與正握手致意，接著檢閱三軍儀仗隊。二位元首隨後換乘敞篷車，在21輛重機開道及道路兩旁民眾的歡迎之中前往錦繡山太陽宮廣場。

習金會落幕後，勞動黨機關報《勞動新聞》22日刊登以「克服歷史的風波而更加穩固的朝中友好」為題的評論指出，以革命友誼及信賴鞏固的北韓及中國關係是不敗的友好。

習近平此次出訪受到平壤當局大舉歡迎，出動25萬人打造最高禮遇，相較他月初到訪俄羅斯時不慎跌倒的場面風光許多。南韓《韓聯社》指出，這場國是訪問進一步彰顯兩國的蜜月期，是否能以此為契機找到突破無核化談判的方法更受到國際關注。

▲▼ 金鄭恩夫婦與習近平夫婦互相致意，三池淵管弦樂團團長玄松月在一旁奔波。（圖／朝中社）