直播／空服員突擊罷工　旅行公會轟政府沒作為：不排除上街抗議

記者許展溢／台北報導

長榮空服員罷工至今邁入第4天，台北市旅行商業同業公會今（23日）下午2點舉行記者會不滿指出，罷工事件已影響旅行業及消費者權益，損失難以估算，怒批罷工事件在台灣不是首次發生，但「最會溝通的政府」卻毫無作為，各部會互相推卸，要求快點解決罷工亂象，否則不排除走上街頭抗議。

▲旅行公會認為，罷工可以，但要有預告期。（圖／記者李毓康攝）

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旅行公會理事長吳志健表示，罷工不是不可以，但至少要有個「罷工預告期」，讓各界可以提早因應，無法認同粗暴、突擊式的罷工，直接損害消費者和旅行業的權益，且這種事情不是第一次。吳志健點名勞動部、交通部等相關部會到目前只會互推責任，要求政府快點想辦法解決之外，還要正視不少人呼籲的，快立法讓罷工有預告期，要是再不重視此問題，將會號召民眾走到街頭抗議。

▲台北市旅行商業同業公會表示，罷工事件讓損失難以計算。（圖／記者許展溢攝）

旅行公會聲明如下：

一、勞工罷工權應該受到尊重，但對於一再濫用突襲式罷工 手段，綁架消費者來謀取自身利益，漠視社會大眾權益 的粗暴行為，必須予以強烈譴責。

二、政府各部門是一體功能必須是一致，在於促進社會和諧與經濟進步，呼籲最會溝通的政府，行政院必須即刻協調勞動部及交通部，促成勞資雙方理性溝通， 讓整起罷工事件儘快落幕。

三、航空運輸業已連續發生３次罷工，影響旅行業及消費者權益損失甚鉅，請問政府，明訂合理的罷工預告期，讓社會大眾和旅行業及早因應，真有這麼困難？

四、本次罷工起因於勞資問題，完全不可歸責於旅行業，長榮航空及桃園空服員職業工會應承擔全部賠償及補償責任，因罷工造成消費者及團體旅客取消之衍生費用，皆應納入補償之適用。

五、呼籲交通部觀光局已就本次罷工事件，再次對消費大眾公告旅客參團解約退費處理原則，也懇請各方勿再散播錯誤資訊，別讓無辜的消費大眾及旅行業者再製造衍生 更多的旅遊消費糾紛。

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