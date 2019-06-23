街頭惡煞8打1往死裡揍…鄰勸架反遭嗆聲！警調查揭「不堪友情」

▲8名惡煞圍起游男就是一陣痛打。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

街頭8打1！新北市中和景新街20日深夜10時許驚傳鬥毆案，8名身形壯碩的男子圍著游姓男子不由分說就是一頓痛打，甚至還有人掄起安全帽狂K頭，直到警方到場後，8名惡煞才一哄而散；經警方調查，遭毆的游男與主嫌呂男還是好友關係，日前游男幫忙介紹水電工程，不料呂男卻草草了事，還被客戶埋怨，2個好友為此反目成仇，街頭談判演變成血腥鬥毆。

監視器畫面拍下，深夜的景新街頭，8名魁梧男子圍著游男就是一陣拳打腳踢，游男毫無反抗之力，只能伸手護住頭部等身體要害，還不斷出聲哀求，但8名惡煞不為所動，像是殺紅了眼般拼命往死裡揍，甚至還有人拿起手邊的安全帽，瞄準游男頭部就是一陣痛砸，直到警方獲報趕抵現場後，8煞見苗頭不對，急忙撒腿奔逃，在街頭跟警方玩起「你追我跑」，逃了逾200公尺，仍然全被警方逮回。

▲目擊民眾上前勸架，反遭惡煞嗆聲。（圖／東森新聞）

回憶當天的情況，目擊民眾仍然心有餘悸，驚恐地表示，當時深夜時分聽聞街上傳來「砰砰砰」的聲音，急忙與先生外出查看，這才發現游男遭到圍毆，「我先生跟他們講說不要再打了，但其中有一個很魁梧的男子，跟我先生講說，『你不要開口，你再開口，我等一下換來砸你的店！』」

深夜街頭8打1為哪樁？警方深入調查，發現遭打的游男與主嫌呂男還是好友關係，日前游男轉介水電工程給呂男，原本是美事一樁，豈料呂男卻草草了事，施工品質不佳，惹來客戶抱怨連連，游、呂2人也為此反目爆發口角，還相約深夜外出談判，但呂男卻帶來7人助拳，游男不防，當場被打趴在地。

▲游男幫忙介紹水電工程，沒想到呂男卻草草了事，2人為此爆發口角。（圖／東森新聞）

中和分局偵查隊分隊長葉易庭表示，事後雙方在派出所內達成和解，顧及過往情誼，決定互不提告，但惡煞深夜街頭圍毆行徑實在太過囂張，警方訊後仍將呂男等8名惡煞依社會秩序維護法送辦。

▲雖然雙方已經達成和解，但警方訊後仍將8煞依社維法送辦。（圖／東森新聞）