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清掃亡母墳「驚見腳插墓坑」！撿骨師詭異倒栽蔥…死亡5日遺體腐爛生蛆

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社會中心／綜合報導

盜墓送命！彰化縣和美鎮寶嘉里公墓15日上午驚傳有名男子以「倒栽蔥」方式陳屍在坑洞內，警方到場相驗，發現男子遺體已經腫脹腐爛，初判死亡時間至少已有5天；經警方進一步調查，死者身分為62歲的周姓男子，有毒品、盜墓前科，研判此次應是缺錢花用又動起歪腦筋，但卻在盜墓過程中離奇猝死。

▲和美鎮寶嘉里公墓驚見1具頭下腳上陳屍在90公分深的坑洞內的無名屍。（圖／民眾提供）

▲周男「頭下腳上」栽進洞中，死亡5天後才被民眾發現。（圖／民眾提供）

警方調查，15日上午8時許，有民眾到公墓打掃母親墳墓，但卻不經意瞥見鄰近墳頭有處坑洞，且還有名男子以「頭下腳上」姿勢栽入洞中，僅有雙腳外露，一動也不動，嚇得急忙通報警方到場。

員警到場初步勘驗，發現男子已經死亡多時，遺體腫脹腐爛，甚至部分還有白色蛆蟲蠕動鑽爬，推測至少已經死亡5天；警方指出，男子姿勢相當詭異，且下方正好就是棺木，一旁還散落一袋工具，包括鐵鎚、鐵鍬、鋸子、美工刀、打火機等物，研判男子應是趁著凌晨時分到墓園盜墓，但卻不慎猝死在坑洞中。

警方指出，男子上半身赤裸，僅穿著一條牛仔褲，身上並無身分證件，再加上面部又腐爛難辨，第一時間也難以確認死者身分，經比對指紋後，直到21日才確認，死者為62歲的周姓男子，是一名撿骨師，過去曾有毒品、盜墓前科，目前還因毒品案被通緝中。

▲▼公墓離奇死亡意外。（圖／民眾提供）

▲周男姿勢相當詭異，警方研判應是盜墓時猝死可能性較高，但全案仍是疑點重重。（圖／民眾提供）

警方調查後還發現，這處坑洞長50公分、寬70公分、深90公分，嚴格來說並不算太大，且周圍還有人工挖掘的痕跡，若是不小心栽入，以成人的體型並不難爬出，為何竟會離奇喪命？更令警方不解的是，一般而言盜墓作業都是2人一組，周男栽入洞中失去意識時，身旁有同夥嗎？如有，為何又要棄他不顧？

法醫高大成指出，周男可能是有嗑藥、或是本身就有心臟病，因此不小心栽進洞中，或是掉進洞後頭部又撞到底下的棺木，因此意識昏迷，才會猝死。警方指出，由於墓園周圍並未發現周男交通工具，他是一人徒步到此，或是有同夥接應，詳細案情仍待深入釐清。

▲和美鎮寶嘉里公墓驚見1具頭下腳上陳屍在90公分深的坑洞內的無名屍。（圖／民眾提供）

▲和美鎮寶嘉里公墓驚見1具頭下腳上陳屍在90公分深的坑洞內的無名屍。（圖／民眾提供）

▲警方並未在公墓周圍發現周男交通工具，是否有同夥接應仍在釐清中。（圖／民眾提供）

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