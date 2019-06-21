大媽被狗咬傷手「求償3億天價」　看病只花她1409元

▲婦人遭鄰居的狗咬傷手竟求償3億元。（圖／示意圖／達志影像）



突發中心／新北報導

新北市一名何姓婦人2014年被鄰居婦人養的小狗咬傷右手背，她氣得提告求償600萬餘元的醫藥費及近3億元的精神撫慰金；新北地院認為何姓婦人提出的醫療單據只有1409元，其餘沒有舉證的求償不合理，官司纏訟了3年，最後判賠1萬1409元。全案可上訴。

判決指出，2014年9月家住中和的康姓婦人帶著3隻愛犬出門，搭乘電梯到1樓時，其中一隻有牽繩的狗突然攻擊正在等電梯的何姓婦人，造成她右手背表面撕裂傷，康婦因此被控過失傷害，最後被判拘役10天、得易科罰金1萬元確定。

何姓婦人除了刑事外也提出民事賠償訴訟，要求對方支付600萬1410元的醫療費，且因精神痛苦，另外又要求精神慰撫金2億9588萬8590元，共3億189萬元。

康姓婦人表示，當下沒有看到自己飼養的狗攻擊對方，直到對方反應後，有說要送她去醫院卻被拒絕，對於愛犬咬傷對方真的很抱歉，但認為對方的求償並不合理，只願意就有單據的2張醫療費用收據賠償。

法官認為，何姓婦人僅提供2張收據1409元，其餘未舉證的求償並不合理，此外精神撫慰金的部分求償過高，考量雙方收入後，將撫慰金減為1萬元，何婦實際得到的賠償為1萬1409元。