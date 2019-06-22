辦623遊行恐從直播界消失　館長：我做錯了什麼？

▲館長坦言，因為辦623遊行，近來受到各方壓力。（圖／翻攝館長直播）

記者黃巈禾／台北報導

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌23日將舉行大遊行。館長21日在直播中坦言，辦這個遊行，近來受到各方的壓力與威脅，陸續有廠商取消合作，他可能會在直播界消失，「我做錯了什麼？」

館長表示，自己受到各方的壓力與威脅，陸續有廠商取消合作，會等623遊行結束之後，一項一項跟大家報告，「如果有機會的話，也許沒機會」。

館長指出，這次「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行安排唱歌所使用的音樂，通通都被唱片公司以不敢得罪中國大陸、會影響大陸市場為由，不願意把版權出租或借給他們使用，自己的生意也受到相當大的影響。

館長透露，「我想請問各位台灣人，我做錯了什麼事？」自己正在保護從小就熱愛的這塊土地、熱愛的國家，也當了3年半的職業軍人，更熱愛台灣這塊土地上所有事物，「我在保護我的國家，結果居然這麼少的台灣人、尤其是做生意的人願意支持」。

直播過程中，館長言談之間屢次靜默，可看出心情十分低落。他坦言，收到負面的訊息確實吃不好，也睡不好，但身為台灣人感到驕傲，希望他受到總總的壓力與損失的金錢，能讓台灣人看到，活在自由民主的國家有多重要。

直播尾聲，館長也感嘆，「今天就謝謝各位來可能收看我的最後一次直播，也辛苦了各位。」