影／水果攤販被城管「瘋狂毆打」　倒地後再遭塑膠籃狠砸...混亂畫面曝光！

大陸中心／綜合報導

雲南紅河州彌勒市的城管近日在農貿市場中，對著一位水果攤販瘋狂暴打，甚至拿起黑色籃筐，重重的砸在已經倒地的果商身上，場面一片混亂。彌勒市委宣傳部22日通報稱，經調查，事情起因是果商擅自佔用攤位，隨後與城管發生爭執；對涉事城管分別處以行政拘留12日及罰款500元人民幣。

大陸網路近日流傳一段城管暴力執法的影片。從畫面可以看到，一位穿黑衣的果商被身穿城管制服男子毆打，其中帶著黃色草帽的城管將他按在地上，另一人則用拳頭猛擊，還拿起黑色籃筐數次砸向他的頭和身體；一旁的民眾不斷大聲呼喊，但城管依舊沒有停手。

▲城管毆打畫面。（圖／翻攝自梨視頻）

彌勒市委宣傳部官方微博22日通報指，互毆事件發生於彌勒市一個農貿市場內，一名畢姓婦人與另兩人20日上午到市場賣水果，擅自佔用一個仍在招租的攤位；多名城管見狀，要求3人搬到臨時攤位售賣，更將他們的秤收走；畢婦等人不服，與城管起爭執，期間有人拿水果刀指嚇及辱罵城管，雙方亦開始互相扭打。

通報顯示，公安部門根據調查結果，認定4名城管構成結夥打人，分別處以行政拘留12日及罰款500元人民幣；畢婦等3人擾亂公共秩序，被處以行政拘留5日。

▼ 通報內容。（圖／翻攝自微博）