騰訊吃雞手遊《和平精英》5月狂吸7000萬美元！日活躍用戶超5000萬

▲《和平菁英》宣傳圖片。（圖／翻攝微博／和平精英手游微博）



大陸中心／綜合報導

騰訊為了通過大陸廣電總局審批核准，在今年5月8日推出新版吃雞手遊《和平精英》。對此，騰訊互動娛樂市場總監廖侃20日透露，公測不到兩個月的時間，每日活躍用戶已超過5000萬人。另外，據Sensor Tower的數據顯示，《和平精英》在整個5月份，大陸國內iOS預估收入為7000萬美元。

數據顯示，5月8日正式上線的《和平精英》在72小時之內，iOS版的儲值金額就超過了1400萬美元，平均每天約470萬美元。而在整個5月份，《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球App Store和Google Play的預估總收入達到1.46億美元，較《PUBG Mobile》單款遊戲4月份6500萬美元的收入上漲126%。其中，《和平精英》大陸國內iOS預估收入為7000萬美元。

此外，廖侃20日也對外發佈了《和平精英》的電競發展計劃。他說，《和平精英》賽事將採用百人同場競技的玩法機制，單局比賽可同時容納25支隊伍參賽；而賽事將採用PCOB系統+手機OB系統雙支持。

在賽事體系方面，他進一步指出，將細分全球總決賽、職業聯賽、城市公開賽、大眾化賽事、全場景賽事等等。

▼騰訊遊戲。（圖／CFP）

