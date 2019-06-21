與韓國瑜互摸摸頭！她原本想「巴頭」…女學生苦笑：我是韓黑

▲韓國瑜與女學生互相摸摸頭。（圖／郭姓網友提供，下同）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前和模範生及市長獎畢業生合照，當場遭一名模範生嗆「選總統很可笑，請醒一醒」，還有女同學補刀「市長根本就沒有帶我們發大財」。而另有一名女學生與韓國瑜互相摸頭，網友開玩笑說「好羨慕韓國瑜市長」，沒想到有網友21日在臉書社團PO出女學生的對話截圖，當事人竟說「我是韓黑」。

這名女同學與韓國瑜互相摸頭的照片曝光後，讓許多網友喊「超級羨慕」，沒想到有網友在臉書《韓國瑜 高雄拚經濟/愛情產業鏈》PO出一張對話截圖照，並寫道，「韓市長真的要好好保護自己。」

▲女學生對話遭曝光，她表示自己是「韓黑」。（圖／郭姓網友提供）

從網友上傳的對話截圖照可見，女學生苦哀求，「不要再傳出去了拜託，我覺得很丟臉。」她解釋與韓國瑜摸頭的互動是因為和朋友打賭，「我跟朋友打賭我會巴他（韓國瑜）頭，所以我才這樣，我也沒有聞他頭」，更表示自己討厭韓國瑜，「我討厭韓國瑜，我是韓黑。」

此文一出，網友也紛紛留言酸「韓粉表示：民進黨執政下場」、「慘了！佳芬姐又要森氣氣了」、「韓市長表示真香啊」、「不要亂碰我們韓市長的頭，讓你碰過長出頭髮怎麼辦，禿頭娃娃改版成長髮娃娃的損失誰來負責」、「韓粉集體崩潰中」。

▲韓國瑜與女學生互相摸摸頭，但女學生卻說「我討厭韓國瑜」。（圖／翻攝臉書）

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