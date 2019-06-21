蔡英文秀內部民調「國家安全還經濟重要？」　柯文哲：這都廢話

▲柯文哲到台東，柯粉接機。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者楊亞璇／台北報導

總統蔡英文20日與部分縣市黨部主委餐敘，她拿出內部民調指出，有問到國家安全重要還是經濟重要，結果有6成以上的人覺得國家安全重要，2成多覺得經濟重要。對於國家安全還是經濟重要，台北市長柯文哲21日受訪表示，「這個都廢話」。

柯文哲21日前往台東進行縣市交流參訪，先到台東大學演講，接著前往卑南鄉茶園體驗採茶活動並接受聯訪，柯文哲在演講稱，現在只有鴻海郭台銘的選舉動機比較正當，柯文哲解釋，理論上選連任的不應該遇到太多的挑戰，再來兩個剛選上的市長其實也不是很正常，以過去民主政治的常態來講，都不是很對的組合，這選舉不是很正常的選舉，正常國家不應該這樣。

被問到怪怪的現象會讓人民接受嗎？柯文哲正常的國家不這樣，問題是台灣不正常，至於自己會不會因此不出來選，柯文哲說，「到時候再講吧。」

對於國家安全還是經濟重要，柯文哲表示，「講這種話也是廢話」，應該是兩個都重要，但是國家安全是一定要做，經濟也是，也不是太爛，像是問你說爸爸比較重要，還是媽媽比較重要，或是你媽媽比較重要，還是太太比較重要，「這個都廢話」。

蔡英文也在餐敘中秀出內部民調，不管是兩人或三人相比，她的支持度都比對手高，對此，柯文哲回說，「有信心是好的」，他要努力說服我們，至於是否自己沒有被說服，柯文哲避而不談，僅說「要努力啦要努力。」