紐約州設「中國日」！陸慷：中美要努力「爬過坎坷」也要傾聽民意

▲陸慷。（圖／翻攝大陸外交部官網）



大陸中心／綜合報導

美國紐約州19日參議院一致通過議案，將2019年10月1日設為「中國日」，並將10月第一週設為「華裔傳統週」。對此，大陸外交部發言人陸慷20日指出，紐約州參議院在中美建交40週年通過有關決議案具有積極意義，雙方應努力推動美中關係「爬過坎坷」，要拿出長遠眼光和勇氣，最後會發現彼此是「朋友」不是「敵人」。

陸慷表示，作為美國人口最多的州之一，紐約州參議院在中美建交40週年通過有關決議案，這具有積極意義，表達了紐約州各界對於發展中美友好和互利合作的期待。另外，他也注意到，一些紐約州參議員表示，雙方應該共同努力推動美中關係「爬坡過坎」繼續向前發展，要拿出長遠眼光和勇氣，建立平等和相互尊重的伙伴關係，美中兩國會發現彼此不是敵人而是朋友。

陸慷說，事實上，不僅是紐約州，美國加州、內布拉斯加、田納西、愛荷華、猶他、伊利諾等州議會，都通過了慶祝中美建交40週年或促進中美友好合作的議案、賀狀，充分反映出美國各界對保持中美關係健康穩定向前發展有著強烈願望和普遍共識。

最後，陸慷強調，中美關係發展的每一步都離不開兩國地方的積極參與和支持，民間友好始終是兩國關係發展的源頭活水，中美關係要行穩致遠，歸根結底還是要「傾聽民意、順應民心」。

▼中美關係。（圖／路透社）

