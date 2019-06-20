「報復關稅扛不住」哈雷轉往大陸生產　川普不滿：這是很糟糕的舉動





▲美國哈雷摩托車攜手吉利生產重機。（圖／翻攝Harley-Davidson臉書，下同）



國際中心／綜合報導

由於美國摩托車市場逐年萎縮以及報復關稅影響，美國哈雷摩托車（Harley-Davidson Motor Company）19日宣布將和中國大陸摩托車廠商錢江摩托簽約，一同合作生產「哈雷」品牌的中小排氣量的摩托車，預計明(2020)年在大陸上市，抓住開拓亞洲市場的機會。

據CNN報導，由於美國哈雷摩托車同時受美國市場縮減問題，消費者逐漸老化，且年輕買家對重機的興趣逐年下降，使得銷售量不斷下滑，又受到「川普貿易戰」的影響，去年6月因總統川普（Donald J. Trump）對進口鋼鐵和鋁加徵關稅，導致歐盟反制，將進口摩托車的關稅從6%提高至31%，讓哈雷不得不轉移戰場。





為了躲避歐盟對美國的關稅報復，哈雷也計畫將部分工廠關閉，從美國威斯康辛州轉移到泰國，並希望增加國際工廠的產量。此舉惹來川普強烈不滿，還多次在推特發文「這是一個非常糟糕的舉動！如果哈雷將生產線轉移到海外，很多哈雷的擁有者都一定會抵制該公司。」

哈雷表示，19日宣布與錢江摩托合作以擴大海外銷售，想將目標增長市場轉向大陸。錢江摩托是中國的大型摩托車生産商，為浙江吉利(Geely)控股集團旗下的企業，在2005年收購了意大利的摩托車品牌「倍力尼」。

CNN指出，由於哈雷發言人對此報導尚未做出回應，所以目前不清楚大陸製造的哈雷摩托車是否會受到中美貿易戰的影響。



