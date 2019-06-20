大摩：貿易戰中國科技業會受惠　「中興」是5G布局的風向球

▲中國科技公司中興。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

美國「對中國大陸商品加徵3000億美元關稅」聽證會日前在華盛頓結束，然而會中有許多美企對此表示反對。投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）20日發研究報告指出，中國科技產品組件和設備供應商將因貿易戰受惠。不僅如此，他們還看好中國科技企業「中興」，是中國5G布局帶動設備生產商的風向球，不受華為事件影響。

報告分析，「中美貿易摩擦導致中國國內採購速度加快，中國5G光學組件和設備供應商將因此受惠」，並首次給予中興H股「增持」的投資評級及目標價26元港幣，相當於預測今明兩年市盈率各24倍及22倍。

▲中國發展5G。（圖／CFP）



報告還指出，若中國5G推出速度符合政府計劃，5G週期資本支出將是4G支出的1.7倍，最差情況下是1.1倍，而國內供應商更接近採購商需求，相信有助維持競爭力，加上勞動力成本相對較低，也提升國內產品的性價比。

對設備供應商而言，報告表示，大陸國內企業獲得更多5G專利，有助提升佔有率；光學組件方面，採購也在增加，但大多數為低速產品，不過重要科技產品供應鏈仍要依賴國際供應商。

報告預計，中興於2019年至2021年每股盈利預測各為1.07、1.48及1.7元人民幣，2019年至2021年經調整純利預測分別為36.02億、40.07億及50.87億人民幣，2019年至2021年毛利率預測各為35.20%、36%及36.1%。

▲中美貿易戰。（圖／CFP）