朝九晚五無意義　挪威北極圈小島　決議廢除時間制

▲「索瑪若伊島」從5月18日至7月26日持續69天，都不會日落。從11月到翌年1月，太陽都不會升起。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

挪威北部有一個名為「索瑪若伊」(Sommaroey，意指「夏之島」)的小島，島上只有300多名居民。 該地位於北極圈以北，居民一年當中大部分時間都是在漫長的永夜或永晝中度過，因此他們認為鐘錶對他們來說已經沒有多太意義。

「美聯社」等外媒周三(19日)報導，今年5月底時，該島召集全民會議，會中作出了一項全球獨一無二的決定：廢除時間制！「挪威國家廣播電臺」官網報導，這項決定主要目的是根據當地的特殊情況，取消傳統僵化的作息時間，讓上學和工作的時間運用更靈活。

報導指出，該島從5月18日至7月26日持續69天的夏日中，都不會出現日落。從11月到翌年1月，太陽都不會升起。當地人需要熬過漫長的極夜，因此夏日時光對他們來說相當寶貴。

提出「無時間制」此一想法的島民韋定(Kjell Ove Hveding)告訴媒體說：「在夏日的半夜，我們在這裡仍然可以看到孩子們在踢足球，大人們在粉刷房子、整理草坪或游泳。我們的目的是盡可能提供靈活變通的方法去使用時間。一周7天，每天24小時。如果你想在凌晨4點時修剪草坪，那就去做吧。」

報導指出，儘管普遍達成共識，但島上仍有一些人對此一決定能否成功實施感到懷疑。在當地任職飯店接待員的諾德海姆(Malin Nordheim)說：「我認為這個想法讓人興奮，但我也懷疑它的可行性。對於旅客入住和退房時間、以及酒吧和餐廳的營業時間來說，這將是一項挑戰。」

報導同時指出，「索瑪若伊島」取消時間制的一個象徵性做法是：當遊客從大陸登島時，迎接他們的不是像世界其他地方掛滿「愛情鎖」的大橋，而是一座掛滿了手錶的大橋，寓意是人們要有心理準備，請在這裡忘掉時間。