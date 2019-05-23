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五角大廈爆炸性揭密　終於承認仍在調查幽浮！

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▲幽浮。（圖／pixabay）

五角大廈承認， 他們至今仍在調查有關「目擊外星飛船」的報告。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

「不明飛行物體」(UFO)與外星人的話題，魅力始終不墜。美國「五角大廈」(國防部)之前曾承認有在秘密執行「先進航太威脅識別計劃」(Advanced Aerospace Threat Identification Program ,AATIP)，被指這就是研究幽浮的 的項目。

該計畫的發言人最近向《紐約時報》承認，國防部至今仍在調查「不明空中現象」(Unidentified Aerial Phenomena,UAP)。有幽浮專家形容這是「爆炸性的揭密」。

儘管五角大廈曾表示，AATIP計畫已在2012年結束。但發言人薛伍德(Christopher Sherwood)卻說，當局目前仍在調查有關「目擊外星飛船」(sightings of alien spacecraft)的報告。他說：「國防部一直關注識別我們環境中的所有飛行器、以及可能威脅國土安全的任何外國勢力。」他表示，當局會繼續透過正常程序，調查軍方飛行員遇遇不明飛行器的報告，以防範敵人來襲。

英國幽浮專家波普(Nick Pope)認為，當局之前的官方聲明在打迷糊仗，讓人覺得AATIP可能只是關注來自新式飛行器、導彈及無人機的新一代威脅。但這次聲明卻清楚指出他們的確曾研究坊間傳聞的幽浮。

對於國防部坦率的使用「不明空中現象」一詞，連解密網站「黑地窖」(The Black Vault)的創始人格林沃德(John Greenewald Jr)也感到震驚，並呼籲當局公布更多有關AATIP計畫的詳情。

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