當代設計師演繹的時代風格　Lagoon復古風扇喚醒往日風光

文／時尚家居 資料提供／潟湖國際

70年代，鋼筆曾是一種微妙的身份象徵；80年代，Disco是當下年輕人熱愛的場所；到了90年代，生活中充斥著各種進階的3C產品，如大哥大、呼叫器，是當代最流行的產物。各時代都有自己的主流故事，並能成為復刻的記憶點。21世紀，是一個資訊爆炸的時代，科技以迅雷不及掩耳的速度在變化，生活步調也隨著時代的進步而加快，漸漸的以前那種簡單、純粹的生活模式也隨著時間慢慢流逝。

今年夏季，Lagoon復古系列風扇將帶你放緩腳步，享受懷舊風潮帶來的曼妙。它設計的靈感是根據美國工業設計之父—雷蒙．洛威所提出的「流線理論」為基礎，將簡約的線條理念，融入整個外觀主體，從而讓美學落實於生活之中，不僅能成為空間中的一個亮點，也能襯托出主人高雅的品位。看著風扇的葉片旋轉，讓人有穿越時空隧道的錯覺，彷彿回到那最繁華的60年代，飯後一起坐在客廳，看著胖胖的箱型電視機播出的娛樂節目，整個客廳充斥著笑聲。

復古風扇不僅是夏日的好幫手也是佈置家中的藝術擺設品，它賦予家懷舊的味道，讓中老年人吹出兒時的記憶，而來不及參與的年輕人，也有機會與舊時光連線，細細咀嚼舊時代的美感。

為了讓當代的消費者能再次體驗5、 60年代電器產品做工的扎實與歷久彌新，風扇製程堅持遵循古法，從原材料的選用，風扇的成型壓鑄，再經多次反覆手工拋光及削磨，一道又一道嚴謹的工法製作而成。復古風扇，有三個尺寸可供選擇，分別為12吋桌扇、16吋與24吋的立扇，為了將「經典美」這個意象保存下來，外殼金屬材質縝密挑選，底座匠心打造，使風扇重心更加穩固，即使碰撞，也不易損毀變形。

12吋與16吋古典風扇有著懷舊的裙擺底座設計，剛強中又帶點柔和美，經典直覺式旋鈕，有著三段風量的選擇，簡易好操作，讓大人小孩都能輕鬆上手。24吋經典復古風扇，擁有子彈型設計的馬達遮罩，呈現出弧線所刻劃出的復古美感。純銅鍛造高度調節旋鈕，可自由調整高度，最高可達250公分。廣角擺頭設計，讓它擁有更寬闊的送風面向，使空間中每一個角落都能感受到風的流動，搭配空調的運作，進而大大降低冷氣的耗電量。炎炎的夏日又將來到，今年就用Lagoon古典風扇陪伴你渡過整個夏季吧！

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