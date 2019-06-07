營養師程涵宇：葡萄乾膳食纖維多，孩子零食的首選

文／時尚家居

孩童階段是建立飲食模式、學習吃健康營養食物以及健康生活模式養成的關鍵時期，多吃天然食材、攝取均衡營養，從小打造身體保護力！



孩子的胃不大，與其讓他們一天吃三餐，其實也可以一天吃份量較少的四～六餐。營養師程涵宇說，堅持吃三餐其實只是社會習慣，在營養角度看來不一定有絕對好處，並且「什麼時候吃」不如「吃什麼」來得重要。

建議多次的正餐及點心較能符合孩子的營養及熱量需求，除了維持血糖濃度之外支持快速發育中的腦及神經系統，早餐和點心尤其重要。

研究發現，有吃早餐及點心的孩子與跳過早餐不吃的兒童比較，得到更多種的維生素及礦物質，並且點心提供了25%的總熱量，但選擇上需注意不要選擇到高油、高熱量的空熱量食物。



孩子對食物的態度在逐漸成形，在這個時期他們最重要的功課就是不斷嘗試新的食物，可以和孩子約定「一口律」，也就是面前的食物都至少要吃一口，讓他們選擇要吃的食物，但同時鼓勵他們嘗試新食物，特別是蔬菜水果，建議遵守彩虹攝取法，紅橙黃綠藍紫白各色蔬果各自皆含有不同植化素、維生素及礦物質。





健康零食加州葡萄乾是由新鮮葡萄經由太陽晾曬而成，全天然並且不需添加糖的水果乾， 程涵宇指出，2017年食品成分分析期刊研究發現，新鮮葡萄經過曬乾的程序，反而會產生了更多的酚酸、槲皮素、類黃酮等有益的抗氧化物質。這類型的抗氧化物，例如槲皮素能夠降低敏感，與葡萄乾中多種的維生素礦物質一同支持孩子的身體保護力。



2018年11月食品科學與營養期刊指出，在研究中提供了超過20,000名兒童的樣本，發現平常有吃葡萄乾習慣的孩子能獲得比較多的膳食纖維，鉀和鎂，同時也能避免攝取過多的添加糖。



程涵宇建議，爸爸媽媽們平常可以將加州葡萄乾、無糖優格及燕麥混合，作為孩子的早餐或點心，除了能提供良好的蛋白質來源、益生菌、益生元及維生素及礦物質，並養成孩子健康飲食的好習慣。

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