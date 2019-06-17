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樹人醫專申請學雜費調漲　「台學費高居全球14」教團籲：高教公共化

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▲▼反教育商品化聯盟前往教育部抗議大學高學費。（圖／記者李毓康攝）

▲反教育商品化聯盟要教育部長潘文忠正視高學費的問題。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是各大學校教育部申請調漲108學年度學雜費的最後期限，反教育商品化聯盟與教育團體今（17日）呼籲各大學不要送出調漲學雜費申請，並呼籲教育部正視大學學費過高的問題，研議具體方案推動高教公共化、降低全體大學生求學負擔。

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聯盟指出，目前至少已收到樹人醫護管理專科學校、明新科技大學、中華大學等三所學校完成調漲學雜費校內程序。雖然在去年教育部新聞稿聲稱，「長期凍漲學雜費不利學校正常營運，亦影響學生教學品質」、「與世界主要國家比較，我國大學學費收費已相當低廉」，但聯盟發現，在世界各國中，台灣的學費不僅不便宜，更是高居第十四名，駁斥教育部的不實論調，也反映出台灣的大學生求學負擔沉重。

聯盟強調，全台灣110所左右的私立大學近6年的年總收入分別為1,252億元、1,273億元、 1,315億元、 1,327億元、1,317億元、1,317億元新台幣；而在私立大學年度盈餘方面，在106學年度全台灣110所左右的私立大學共有117億元的盈餘，平均每一所私校都有1億元以上的盈餘。可見私立大學收入並未隨少子女化衝擊而減少，並且保有一定程度的獲利空間。

▲▼反教育商品化聯盟前往教育部抗議大學高學費。（圖／記者李毓康攝）

▲教育團體呼籲各大學不要送出調漲學雜費申請，並呼籲教育部正視大學學費過高的問題，研議具體方案推動高教公共化、降低全體大學生求學負擔。（圖／記者李毓康攝）

聯盟說明，在這樣的情況下仍然疾呼學雜費鬆綁的私立大學校方，在乎的根本不是學生的受教品質而是維持私校興學獲利，甚至校方也仍持續忽視教育現場的各種困境，放任教師的勞動權益以及學生的受教權益持續被侵害。

高教工會青年行動委員會代表李容渝表示，教育部與大學校長，常將讀大學視為個人投資，因而要學生接受調漲學費。其實是忽略了，多數學生來說，大學根本是「不得不念」而非個人選擇，但現在更多的情況是，學生花大錢接受教育後，社會新鮮人換得的卻是停滯近二十年的薪資。結果享受到高教成果的，其實是從中獲取大量廉價勞動力的企業。

李容渝指出，「我們不能忽略了，高等教育肩負著促進知識交流與累積、增進公共討論與研究水平的任務。我們的立場是拒絕讓學生家庭的經濟能力，成為接受教育與追求知識的門檻；更重要的是，讓享受了高教成果的企業，也承擔起維持和提升高教品質的社會責任。」

台灣勞動者協會代表、政大社會研究所碩二生吳昭儒也說，根據全國學生勞動組合所做的全國學生勞動與收支調查，一位學生平均每月從家裡得到的生活費用是5,253元，而有將近3成的學生沒有從家裡獲得生活費用，一位學生平均每月的支出是17,446元，每個學生平均要做1.7份工作，每月至少80小時的工作時間才足以維繫自己的生活。

▲▼反教育商品化聯盟前往教育部抗議大學高學費。（圖／記者李毓康攝）

▲聯盟呼籲政府，增加「常態性補助」並加強公共監理；課徵資本利得，增加公共資源對高等教育的挹注。（圖／記者李毓康攝）

吳昭儒說，未畢業即就業，在現在的就業市場上，無論如何專科以上的學歷已經是必備。學費只是其中之一個環節，卻可能是壓垮學生及其家庭的最後一根稻草。

聯盟最後提出三點訴求，呼籲政府重視學費問題，凍漲學雜費並往高教公共化邁進；重新審視教育經費的分配問題，增加「常態性補助」並加強公共監理；課徵資本利得，增加公共資源對高等教育的挹注。

對此，教育部高教司科長李惠敏回應，今年學雜費調整目前為止只收到樹人醫護管理專科學校的申請案，預定調整幅度為2.5%，但因後續還需要審議會的審查，才能確定，而審議會也會有學者代表、學生代表、家長代表一同參與，同時也會針對學校的資訊公開、助學指標、學務指標、辦學指標等進行審查。

李惠敏說明，審議完後將在7月中旬前對外公布確定調漲學雜費的學校。另外，針對聯盟所提出的「台灣學費是全球第14高，但所得卻不是第14名」，李惠敏也說明，這部分需要交叉比對來分析，台灣目前的負稅率是13點多，但瑞士卻是4成多，跟台灣鄰近的南韓、日本負稅率也相對高，因此無法用單方面評論。

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關鍵字：樹人醫專,學雜費,學費,教團,高教公共化

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