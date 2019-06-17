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孫繼正邀潘文忠辯論「若有造謠甘願關3天」　教部：舉報有據

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▲▼不滿教育部長發文指正,安定力量主席孫繼正到教部遞交陳情書 。（圖／記者李毓康攝）

▲孫繼正不滿教育部長發文指正，17日上午到教部遞交陳情書 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部長潘文忠日前指出，某團體在候選人造勢場合上，公開散播不實謠言，決定針對散布謠言者提出舉報。對此，「安定力量」主席孫繼正今（17日）前往教育部門口抗議，並要求教育部長潘文忠與他公開辯論。

孫繼正8日參加高雄市長韓國瑜在花蓮的造勢場合，他在上台講說時指出，現在國中開始教學生可以自己變性動手術、教肛交，高中教多P同志教育。教育部認為孫繼正散布不實謠言，因此在14日依違反社會秩序維護法向內政部警政署行文舉報。

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▲▼不滿教育部長發文指正,安定力量主席孫繼正到教部抗議。（圖／記者李毓康攝）

▲安定力量不滿教育部向孫繼正舉報，集結到教育部前吹哨抗議。（圖／記者李毓康攝）

而孫繼正今天集結一代幸福聯盟理事長曾獻瑩等人到教育部門前抗議指出，性別教育不能夠淪為政治的手段，請教育部長不要用政治方式來解決。他強調，如果他有造謠，甘願被關3天；但如果是潘文忠放假消息，也請他去關3天。更問到潘文忠，是否敢與他來場公開辯論，讓教育部花大錢惡搞的同志教育，攤在陽光下受檢視？

曾獻瑩也說，公投案第11案，已經確定「不應對國中小學生實施同志教育」，教育部明知故犯，竟然還作賊喊抓賊，要動用國家暴力，顯示蔡政府打著民主之名，卻大行傷害民主之實，不但比香港還不民主，甚至與他們憎恨的極權政府相像。

對此，教育部指出，孫繼正8日在花蓮散布關於性別平等教育的不實謠言，有臉書及錄影畫面為證，目前該案已由警察機關處理調查中。

▲▼不滿教育部長發文指正,安定力量主席孫繼正到教部抗議。（圖／記者李毓康攝）

▲孫繼正表示，潘文忠動用國家公器，行文警政署當打手，企圖製造社會對立。（圖／記者李毓康攝）

教育部也重申，教育部有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述不當的性別平等教育內容；站在教育工作者的立場，教育部有責任導正視聽，性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序；教育部主張性別平等教育目的在教會孩子了解尊重，防止霸凌歧視。教科書都經過無數次教育專家嚴謹的編輯審查，讓孩子在每個不同的階段接受適合他們的教育，是保護自己，不因自己的樣子受歧視霸凌，打造每一個孩子都能快樂學習的友善校園。

對於製造性別平等教育之假消息，刻意造成社會恐慌，企圖扭曲性別平等教育價值及真義的行為，教育部指出，將堅決捍衛性別平等教育。未來對於性別平等教育的造謠者，教育部將持續依社會秩序維護法向警方進行舉報。

▲▼不滿教育部長發文指正,安定力量主席孫繼正到教部抗議。（圖／記者李毓康攝）

▲安定力量不滿教育部向孫繼正舉報，集結到教育部前吹哨抗議。（圖／記者李毓康攝）


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關鍵字：孫繼正,潘文忠,辯論,教育部,性平

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