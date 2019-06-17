「文策院院長」3個月內出爐！丁曉菁董事暫代職務



▲文化部長鄭麗君今（17）日正式頒發聘書予文策院董事長丁曉菁。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化內容策進院（以下簡稱文策院）今（17）日召開第一屆董監事會議，對於文策院院長未來將由誰來接任，也在會中提出討論。董事長丁曉菁表示，這個領導者必須具有一定的產業經驗，同時能跨領域掌握趨勢，將會由董事們組成提名小組、舉薦人才，需要時間與流程，這段期間由她暫代院長職務，「希望3個月之內找到人選。」

關於文策院院長人選，文策院第一屆董事丁曉菁說，此人選必須具有一定程度的產業經驗、跨領域掌握趨勢的能力，此外還要有公共參與的經驗，對於組織的願景也必須認同和了解。目前由民間董事們組成提名小組、舉薦人才，接下來還要訪視，並且由董事再提送院會通過，因此需要時間來完成流程，這段期間將由自己暫代院長職務，期望3個月內能找到人選。

丁曉菁原是文化部政務次長，任職期間不但主導推動多項計畫、協助多項文化政策完成立法，也協助許多大型展會（如台北國際書展、台灣文博會等）轉型；而且過去在公視擔任節目部經理期間，也帶動國內戲劇作品的提升，文化部長鄭麗君說，由她來擔任文策院董事再適合不過。

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文策院未來將以振興產業為主要目標，以1年、3年、5年的階段性工作計畫，推動文化內容開發與科技應用、完善文化金融體系、產業人才開發、創新創業、產業產製支持及設施管理、國內外市場及通路拓展、國家文化品牌之國際布局、著作權輔導及產業趨勢研究等8項核心業務。



▲這刻等10年！文策院第一屆董監事會議，丁曉菁、陳珊妮、聞天祥等堅強陣容聚首。（圖／記者林育綾攝）